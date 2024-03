Seedorf pakt journalist keihard aan: ‘Hij moet iets minder opinie hebben over dingen waar hij niet veel van weet...'

Clarence Seedorf heeft maandagavond gereageerd op de column van Hugo Borst in het Algemeen Dagblad. De oud-voetballer, die vandaag aanwezig is bij Veronica Offside, kan zich niet vinden in de vergelijking die Borst trekt tussen en hemzelf.

“Steeds vaker moet ik aan Clarence Seedorf in Oranje denken. Een fan-tas-ti-sche clubspeler, maar in het Nederlands elftal was het vaak een geforceerde bedoeling. Ik weet zeker dat Seedorf wijze raad heeft voor Xavi. Want Clarence, hij was al heel vroeg oud en wijs, had altijd voor iedereen goede raad. Wat zou hij Xavi zeggen? Heel benieuwd”, schreef Borst onder meer.

Seedorf krijgt deze tekst te lezen en reageert: “Ik heb een goede raad voor Hugo zelf: hij moet ietsje minder opinie hebben over dingen waar hij niet zoveel van weet”, zegt de oud-voetballer, die daarmee heel de tafel aan het lachen krijgt. “Laat Simons de fouten maken, want creatieve spelers hebben we niet zoveel. Dat hij nou anders moet gaan spelen? Nee…”, is Seedorf van mening.

