Mossou komt met een stuk hoopvollere woorden voor Ajax dan Van der Gijp: 'Dat kan daar ook'

Sjoerd Mossou denkt dat het niet overdreven lang hoeft te duren voordat Ajax in eigen land weer om de prijzen kan spelen. De Amsterdammers waren er dit seizoen alles aan gelegen om zich te revancheren voor de teleurstellende prestaties in de afgelopen jaargang, maar smachten inmiddels naar het einde. René van der Gijp verwacht dat de ‘wederopbouw’ van Ajax zeker vier jaar gaat duren, maar Mossou is een stuk ‘positiever’ gestemd.

Ajax werd in het afgelopen seizoen zowel in de Champions League als Europa League kansloos uit het toernooi geknikkerd, ging in de bekerfinale na strafschoppen onderuit tegen PSV en moest in de Eredivisie uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats. De Amsterdammers waren gebrand op revanche, maar dit seizoen ging het al snel van kwaad tot erger. Na de 5-2 nederlaag tegen PSV op 29 oktober vonden ze zich in eigen land terug op de laatste plaats, terwijl de eerste drie groepsduels in de Europa League slechts twee punten hadden opgeleverd.

Daar kwam eind december nog de dramatische bekeruitschakeling tegen de amateurs van Hercules bij. Ajax-supporters smachten al naar het einde van het seizoen, zodat eindelijk de bezem door de selectie kan. Van der Gijp trapte onlangs in Vandaag Inside echter al op de rem. “Ik had het er met Johan (Derksen, red.) over. Ron Jans trainer of wie dan ook. Iedereen denkt dat ze het in mei of juni, na één transfermaand weer op de rails hebben. Dat gaat vier, vijf jaar duren voordat ze weer om de titel kunnen spelen”, zo klonk het namens Van der Gijp.

Mossou denkt dat het wel degelijk sneller kan. In de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad wordt de situatie van Manchester United - een andere gevallen grootmacht - besproken. The Red Devils moeten evenals Ajax de weg omhoog terug zien te vinden, een bezem door de selectie halen en flink wat miskopen van de hand proberen te doen. De vergelijking tussen beide clubs is daarom al snel gemaakt. “Ik geloof trouwens wel dat dat sneller kan, dat het bij Ajax ook sneller kan. Omdat spelers continue, zeker vanuit Nederland, van clubs wisselen. PSV wordt over twee jaar weer minder goed en Feyenoord misschien ook, dus dat kantelt in Nederland best wel snel. Dat hoeft dus niet per se vijf jaar te duren”, aldus Mossou.

Ajax bezet in de Eredivisie momenteel de vijfde plaats. De achterstand op koploper PSV is liefst 27 punten, terwijl nummer drie FC Twente met een verschil van elf punten ook al uit het zicht lijkt. De formatie van coach John van ’t Schip moet minstens vierde zien te eindigen om zich rechtstreeks te plaatsen voor Europees voetbal, óf hopen dat Feyenoord de KNVB Beker wint. De achterstand op nummer vier AZ is na 24 wedstrijden vier punten.