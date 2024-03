Slecht nieuws voor stadionliefhebbers: Italiaanse grootmacht maakt nieuwe plannen bekend

SSC Napoli-president Aurelio de Laurentiis wil dat de regerend landskampioen gaat spelen in een nieuw stadion, zo heeft hij bekendgemaakt in gesprek met Italiaanse media. Eerst lagen er plannen om het huidige Stadio Diego Armando Maradona te renoveren, maar het lijkt aantrekkelijker te zijn om een nieuw stadion te bouwen in Bagnoli, een dorpje naast Napels. Het zou slecht nieuws betekenen voor liefhebbers van oude stadions.

Het EK in 2032 wordt in Italië en Turkije gehouden. Napoli-president De Laurentiis wil het nieuwe stadion ruim voor het EK afhebben, zodat er meteen in de nieuwe bak gespeeld kan worden. "Ik ga het stadion in Fuorigrotta (de wijk van het huidige stadion, red.) niet opknappen, maar ik ga een nieuw stadion bouwen in Bagnoli (de wijk waar het nieuwe stadion komt te staan, red.)", legt De Laurentiis uit in een interview met TGR Campiana.

Het stadion van Napoli is allesbehalve een nieuw stadion. De bouw van het stadion begon in 1949 en eindigde in 1959. Het stadion heette eerst het Stadion San Paolo, maar is na de dood van Maradona vernoemd naar de legendarische Argentijnse middenvelder. Ook was het stadion in Napels een locatie tijdens het WK’90 in Italië.