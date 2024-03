Slechtst denkbare scenario lijkt reëel voor Oranje-international: 'Hij móét nu gaan spelen'

Martijn Krabbendam benadrukt dinsdagavond, na het goede optreden van Oranje-doelman in het Nederlands elftal, dat zo snel mogelijk moet gaan spelen bij Feyenoord. Krabbendam vreest voor de achtvoudig international van het Nederlandse elftal dat een plek binnen de EK-selectie in gevaar is als hij nu niet in actie komt. Op een rol als eerste doelman op het eindtoernooi lijkt Bijlow volgens de journalist niet te hoeven rekenen.

Bijlow leek in eerste instantie een belangrijke kandidaat om eerste keeper te zijn op het eindtoernooi in Duitsland, maar raakte in een duel van Feyenoord tegen AZ geblesseerd. De doelman van Feyenoord is nu bijna weer fit, maar de kans bestaat dat Timon Wellenreuther de voorkeur krijgt van Slot. Mocht dat gebeuren, dan lijken de EK-kansen voor Bijlow te verdwijnen gezien de goede prestaties van de andere Nederlandse doelman (Verbruggen, Flekken, red.) onder de lat bij Oranje.



"Als Bijlow meewil, móét hij nu gaan spelen bij Feyenoord. Hij heeft een week of vijf waarin hij zich moet laten zien. Dan moet je maar hopen dat de bondscoach het lang en goed genoeg vindt. Normaal gesproken met 23 spelers gaan er maar drie keepers mee, dus voor Bijlow is het te hopen dat er 26 mee mogen", doelt Krabbendam op de regels van de UEFA, waar bondscoach Koeman niet over te spreken is. Op dit moment mogen er 23 spelers mee naar het eindtoernooi in Duitsland.

De grote vraag is of Bijlow tot die selectie gaat behoren, maar wie zich daar geen zorgen over hoeft te maken is Verbruggen. Het jeugdproduct van NAC Breda heeft zich volgens Krabbendam zo goed als weet te verzekeren van een rol als eerste doelman van Oranje op het EK in Duitsland: "Dat denk ik wel, ja. De keeper was fantastisch. Hij speelde een geweldige wedstrijd. Hij heeft zijn kandidatuur wel onderstreept met dit optreden", besluit de Feyenoord-watcher van Voetbal International.



