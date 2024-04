Slot reageert met glimlach op geruchten rondom Moussa: 'Dat heb ik al 112.000 keer gezegd'

Feyenoord is de afgelopen periode veel in verband gebracht met Vitesse-speler . Arne Slot geeft in gesprek met Hans Kraay jr. op ESPN toe dat hij fan is van de speler.

Slot waardeert het type speler dat Moussa is, maar wil niet zeggen of Feyenoord ook daadwerkelijk geïnteresseerd is. “Ik doe geen uitspraken over spelers die niet van ons zijn. Maar, wat ik wel kan zeggen, dat heb ik de afgelopen tweeënhalf jaar al 112.000 keer gezegd, is dat ik heel erg fan ben van spelers die de één tegen één domineren.” Vervolgens, met een brede glimlach: “Dat doet deze speler volgens mij wel, Hans.”

Kraay jr. concludeert uit deze opmerking dat Slot Moussa er graag bij heeft. De trainer van Feyenoord vindt dat iets te voorbarig. “Dat is misschien iets te snel dingen aan elkaar gekoppeld, maar iedereen mag mijn woorden interpreteren zoals die wil. Ik zeg niks over andere spelers, ik zeg wel iets over het type speler.”

Moussa is een Algerijns-Frans voetballer die na de winterstop aan Vitesse is verhuurd door zijn eigenlijke werkgever in België, Patro Eisden Maasmechelen. De buitenspeler heeft zich in Arnhem ontpopt tot sensatie, vooral op basis van zijn dribbels. In acht duels voor de degradatiekandidaat kwam hij tot dusver tot één doelpunt en één assist.

