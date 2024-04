Slot spreekt Feyenoord-speler spoedig op kantoor: 'Heb niet de illusie dat ik het recht kan praten'

Arne Slot heeft zondag op de persconferentie aangegeven dat hij maandag een gesprek zal voeren met , die door de trainer op de bank werd gehouden ondanks een blessure van zijn concurrent . Op de persconferentie heeft de coach van de Rotterdammers uitgelegd waarom hij de linksback uit Peru op de bank liet zitten. Dezelfde argumenten zal hij de voetballer maandagochtend op kantoor mededelen.

"Dat is niet zo'n makkelijke keuze", zegt Slot, nadat hij door een journalist Dennis Kranenburg van RTV Rijnmond wordt gevraagd naar zijn keuze om Lopez niet in te brengen als vervanger van Hartman, maar Bart Nieuwkoop voor de leeuwen te gooien: "Ik vind Bart (Nieuwkoop, red.) ook een hele bijzondere speler. Hij geeft zo ongelooflijk veel energie aan het elftal. Dat in combinatie met dat ik vind dat Hancko als linksback ook heel erg goed uit de voeten kan. Argument drie is dat Lutsharel Geertruida niet alleen een hele goede rechtsback is, maar ook een hele goede centrale verdediger is", legt Slot uit. "Dat alles bij elkaar opgeteld zorgde ervoor dat we de keuze maakten om het zo op te lossen."

Het is een beslissing die voor teleurstelling zal hebben gezorgd bij López, die uitleg zal krijgen van Slot over zijn beslissing: "Dat is een van de belangrijkste onderdelen van het trainersvak, om dat te managen. Je kan er vanuit gaan dat Marcos López morgen bij mij kantoor zit. Ik heb niet de illusie dat ik het recht kan praten welke keuze ik vandaag gemaakt heb, maar ik kan het hem wel uitleggen", geeft de trainer van Feyenoord aan. "Ik heb vandaag, mede gezien de tussenstand van de wedstrijd, een andere keuze gemaakt. Dat probeer je uit te leggen en vervolgens iets van perspectief te bieden voor de volgende weken."

Mogelijk is er perspectief voor López bij Feyenoord, want de kans bestaat dat Hartman uit de roulatie ligt wegens een blessure. De Oranje-international verliet zondagmiddag met veel pijn aan zijn knie het veld en Slot maakt zich zorgen om zijn vaste linksback, zo gaf de trainer van de nummer twee van de Eredivisie na afloop aan in gesprek met ESPN-verslaggever Hans Kraay junior.

