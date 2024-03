Slot ziet 'hele grote ontwikkeling' bij Geertruida: 'Niet alleen als voetballer, ook als mens'

Feyenoord-trainer Arne Slot is vrijdagmiddag ingegaan op de documentaire Kind van Zuid, die is verschenen over verdediger . De 23-jarige Oranje-international verschijnt vanwege zijn stotteren al jaren niet voor de camera's, maar blijkt inmiddels dusdanige stappen te hebben gezet dat hij zijn zegje in de documentaire kan doen.

In onderstaand fragment legt Geertruida uit dat hij veel baat heeft gehad bij de zogeheten Del Ferro-methode. "Tijdens de documentaire gaf ik mijn eerste interview. Met de tijd, en wanneer ik er klaar voor ben, zullen het er meer worden", kondigt de verdediger breed lachend uit.

Artikel gaat verder onder video

Slot gaat vrijdagmiddag op de persconferentie in De Kuip in op de manier waarop Geertruida heeft leren omgaan met zijn 'beperking'. "Dat is heel mooi, een hele mooie ontwikkeling. Hij stottert, dan is het heel mooi om te zien hoe hij zich daar presenteert. Je ziet dat hij daar steeds comfortabeler in wordt, het is mooi dat hij zich niet alleen als voetballer maar ook als persoon en als mens ontwikkelt."

Het 'overwinnen' van zijn stotterprobleem levert volgens Slot namelijk nog meer voordelen op voor Geertruida: "Dat zie je denk ik ook al terug in zijn prestaties op het veld. Dan heb ik het niet zozeer over zijn voetballende prestaties, maar ook hoe hij zich als aanvoerder laat zien. Deze documentaire is een mooie stap extra. Ik heb begrepen dat hij als entertainer ook ingehuurd kan worden", verwijst de trainer naar een andere kant van de voetballer, die bij de première van Kind op Zuid optrad met rapformatie Broederliefde. "Ja, hij kan goed dansen. En goed rappen", besluit Slot het onderwerp.

De documentaire Kind van Zuid is te zien op Feyenoord ONE.