Ster van kampioenselftal Feyenoord in 2023 dreigt basisplaats te verliezen

Het is nog maar de vraag of , zodra hij hersteld is van zijn hamstringblessure, terugkeert in de basiself van de Feyenoord. Zijn vervanger maakt bij absentie van de Oostenrijker een uitstekende indruk en zou weleens de voorkeur van trainer Arne Slot kunnen behouden als Trauner weer fit is, voorzien Mario Been en Kenneth Perez.

De 22-jarige Beelen kwam afgelopen zomer voor 2,7 miljoen euro over van PEC Zwolle, maar kwam in de eerste seizoenshelft weinig in actie. Sinds Trauner in februari uitviel met een hamstringkwetsuur, pakt hij echter overtuigend zijn kans in het elftal van Slot. Been en Pérez vragen zich daarom hardop af of de Oostenrijker zich weer in het elftal weet te knokken zodra zijn fysieke malheur achter de rug is.

Been is in Dit was het Weekend lovend over het optreden van Beelen, die zondag ook in Eindhoven prima op de been bleef. "Hij heeft natuurlijk pas al tegen Romelu Lukaku gespeeld, een van de betere spitsen in Europa", verwijst de voormalig Feyenoord-trainer naar de dubbele confrontatie met AS Roma. "Dat deed hij voortreffelijk. Vandaag moest hij tegen Luuk de Jong, we weten allemaal dat die de afgelopen zeventien wedstrijden tegen Feyenoord niet gescoord heeft. Daar is Beelen mee bezig geweest." Ten opzichte van de ervaren Trauner valt Been vooral op dat Beelen veel sneller is: "Hij is vrij rap."

Perez kan op zijn beurt ook genieten van de manier waarop Beelen zich de afgelopen weken manifesteert: "Het is zo mooi toch, als iemand wegvalt en dat een jonge speler er onbevangen in komt", zegt de Deen, die beaamt dat er in dat opzicht een parallel valt te trekken met de manier waarop Mats Wieffer er vorig seizoen 'ineens' stond. "Je zou nu kunnen denken: zou je Trauner er eigenlijk wel weer in moeten zetten?", vervolgt Perez. Daarop geeft hij zelf antwoord: "De snelheid die Beelen heeft is zó'n groot wapen, daar kun je als team meer mee, dan kun je verder naar voren spelen." Ook Been sluit niet uit dat Beelen inmiddels in de pikorde boven Trauner is komen te staan: "Ik vind dat hij nu wel een vinkje heeft."