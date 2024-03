Southgate verbolgen over aanhoudende geruchten: 'Zeer respectloos'

Gareth Southgate heeft tijdens een persconferentie geagiteerd gereageerd op geruchten dat hij Erik ten Hag na de zomer zou gaan opvolgen. De toekomst van de Nederlandse coach bij Manchester United is ongewis, maar Southgate wil hier niet op ingaan en noemt de verhalen in de media 'respectloos'.

Engeland speelt de komende dagen enkele oefenduels tegen Brazilië en België. In aanloop naar deze wedstrijden werd Southgate gevraagd of er iets van waarheid zat achter de geruchten. De bondscoach reageert stellig. “Ten eerste ben ik nu manager van de Engelse ploeg. Ik heb maar één taak en dat is Europees kampioen worden.”

Ook vindt de manager het oncollegiaal om in te gaan op dit soort geruchten.“Ten tweede heeft Manchester United nog een coach. Het is zeer respectloos als er wordt gespeculeerd over een nieuwe coach terwijl er nog een iemand zit. Ik heb helemaal geen tijd voor dit soort dingen.”

Het contract van Southgate bij de Engelse ploeg loopt af op de laatste dag van dit jaar en bovendien is hij al acht jaar bondscoach van The Three Lions. Ten Hag staat met Manchester United momenteel op de zesde plek in de Premier League, met een achterstand van zes punten op nummer vijf Tottenham Hotspur. De enige prijs die de Haaksbergenaar nog kan winnen is de FA Cup.