'Dani Alves viert eerste dagen op vrije voeten met feestje tot 5 uur 's ochtends'

heeft na zijn vrijlating uit de gevangenis tot 5.00 uur 's ochtends feestgevierd, melden Spaanse media. De Braziliaanse voormalig rechtsback werd maandag na veertien maanden op borgtocht vrijgelaten, nadat de rechtbank in Barcelona had besloten dat hij het hoger beroep in zijn verkrachtingszaak in vrijheid mag afwachten.

Alves werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar plust het betalen van een schadevergoeding van 150.000 euro. Zowel de oud-speler van onder meer FC Barcelona en Juventus als de betreffende vrouw én het openbaar ministerie gingen echter tegen dat vonnis in beroep. Na het betalen van een borgsom van een miljoen euro mocht Alves maandag eindelijk zijn cel verlaten, al zijn zowel zijn Spaanse als zijn Braziliaanse paspoort ingenomen om te voorkomen dat hij het land ontvlucht. Geruchten dat Memphis Depay (een deel van) dat bedrag had betaald werden via diens zaakwaarnemer overigens stellig ontkend.

Artikel gaat verder onder video

Vanuit de gevangenis is Alves rechtstreeks naar zijn woning in het Catalaanse Esplugues de Llobregat afgereisd, stellen Spaanse media. De krant Sport weet te melden dat hij dat pand sindsdien niet heeft verlaten. Maandagavond werden wel twee vrienden van de voetballer, die hun identiteit verhulden onder een capuchon, gespot bij het binnengaan van de woning. Vragen van de media wilde dit tweetal niet beantwoorden, maar er zou tot 5.00 uur in de ochtend muziek uit het huis hebben geklonken.

Een dag later, op dinsdag, was het opnieuw raak in huize-Alves, waar de verjaardag van vader Domingos Alves Da Silva zou zijn gevierd. "De familie vierde zijn verjaardag in een restaurant in Barcelona, maar later werd het feest met een aantal naaste vrienden voortgezet in het huis van de voetballer", leest het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Walging om Memphis in catacombe: ‘Wat een afgang! Erger dan het broodje kroket van Kramer’

Memphis Depay heeft vlak voor de aftrap van het oefenduel met Schotland (4-0) voor frustratie gezorgd bij voetbalminnend Nederland.