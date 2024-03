Ten Voorde duidelijk over transfer Smal naar Feyenoord: 'Dat kan ik me niet voorstellen'

Leon ten Voorde gaat er vanuit dat de transfer van naar Feyenoord, die zowel door de club als de speler werd ontkend, er alsnog 'gewoon' gaat komen. De FC Twente-watcher van lokale krant Tubantia gaat er echter niet vanuit dat de linksback als eerste keus naar De Kuip wordt gehaald, ook niet als komende zomer zou vertrekken bij de huidige nummer twee van de Eredivisie.

Algemeen Dagblad-journalist Mikos Gouka bracht afgelopen vrijdag naar buiten dat de 26-jarige Smal, die bij FC Twente beschikt over een contract dat komende zomer afloopt, transfervrij gaat overstappen naar Rotterdam-Zuid. Ondanks interesse van onder meer Rangers FC en AA Gent zou de linksback hebben gekozen voor een overstap naar Feyenoord. Smal ontkende de berichtgeving van de krant echter enkele uren later via zijn Instagram-account, en ook Feyenoord-trainer Arne Slot wilde niets prijsgeven over zijn mogelijke zomeraanwinst.

Ten Voorde laat zich daardoor echter geen zand in de ogen strooien, blijkt in de AD Voetbalpodcast: "Als onze goede vriend en betrouwbare collega Mikos Gouka het brengt, dan kun je ervan uitgaan dat hij naar Feyenoord gaat", zegt de clubwatcher. Het moment waarop dat naar buiten kwam was echter 'ongelukkig', zo middenin de competitie. "Twente is natuurlijk nog verwikkeld in een strijd om de derde plaats, als dan nu al bekend wordt dat hij naar Feyenoord gaat, een dag voor de wedstrijd tegen Sparta..."

Host Etienne Verhoef stipt aan dat de komst van de Twente-back niet echt zou passen in de ambitie van Slot om spelers van het kaliber Noa Lang of Jerdy Schouten naar Feyenoord te halen. Ten Voorde voorziet dan ook niet dat Smal voor de basis wordt gehaald: "Als je op dit moment naar die overgang kijkt, dan kun je je niet aan de indruk onttrekken dat hij gehaald wordt als tweede back", zegt de journalist, verwijzend naar het drukke programma dat Feyenoord wacht, met onder meer (als de club tweede blijft) acht groepswedstrijden in de Champions League. "Met Smal kom je in de Nederlandse competitie prima weg. Ik kan me niet voorstellen dat Smal gehaald wordt als eerste back, als Hartman weggaat komt er ongetwijfeld een linksback bij", zo luidt de verwachting.