Koopmeiners enorm onder de indruk: 'Heel Nederland mag blij zijn dat Oranje zo'n speler heeft'

baalt als een stekker van het feit dat deze week niet van de partij is bij het Nederlands elftal. De middenvelder van FC Barcelona behoorde weliswaar tot de voorselectie voor de vriendschappelijke ontmoetingen met Schotland en Duitsland, maar raakte bij zijn club geblesseerd en staat daardoor voorlopig aan de kant. Volgens Koopmeiners moet Nederland ‘blij’ zijn met een speler als De Jong.

De voormalig Ajacied is dit seizoen onomstreden bij FC Barcelona, maar moest ook al een groot aantal wedstrijden missen wegens blessureleed. In de eerste seizoenshelft stond hij door een verstuikte enkel bijna twee maanden aan de kant. Daardoor ontbrak hij niet alleen in zeven competitieduels van FC Barcelona, maar moest hij ook de interlands van Oranje tegen Frankrijk, Griekenland, Ierland en Gibraltar aan zich voorbij laten gaan. De vriendschappelijke ontmoetingen met Schotland en Duitsland gaan eveneens aan zijn neus voorbij.

De Jong raakte begin deze maand in de uitwedstrijd tegen Athletic Club opnieuw geblesseerd aan zijn enkel. “Het is doodzonde dat hij er deze week weer niet bij is, want heel Nederland mag blij zijn dat Oranje zo’n speler als Frenkie heeft”, zegt Koopmeiners in gesprek met De Telegraaf. De oud-speler van AZ en inmiddels smaakmaker bij Atalanta Bergamo is zeer te spreken over De Jong. “Gigantisch goed”, noemt hij hun samenwerking. “Frenkie is een geweldige speler. Dat zie je niet alleen in wedstrijden, want tijdens trainingen zie je ook dat zijn kwaliteiten uitzonderlijk zijn.”

Leren van De Jong

Koopmeiners is dit seizoen een van de revelaties op de Italiaanse velden. Hij heeft vooral in de tweede seizoenshelft de smaak te pakken bij Atalanta Bergamo. De teller staat na 34 wedstrijden in alle competities op twaalf doelpunten en vier assists. Dat betekent niet dat Koopmeiners niets kan leren van De Jong. “Het uitspelen van een mannetje voor onze verdediging, waardoor er op het middenveld spelers vrij komen. Bij AZ was ik iemand die onder de druk uit voetbalde door middel van korte of lange passes. Frenkie dribbelt een tegenstander voorbij. Ik heb veel naar hem gekeken en merk nu dat ik bij Atalanta ook probeer meer een mannetje uit te spelen. Misschien nog niet op zijn niveau, maar toch”, vertelt de Oranje-international.

“De schijnbewegingen die hij vóór en na zijn aannames maakt, wil ik zo goed mogelijk kopiëren”, vervolgt Koopmeiners. “Maar met zijn elegantie zie je altijd zijn eigen handtekening. En wat Frenkie van mij kan leren? Misschien mijn traptechniek. Maar dat moet je echt aan hem vragen.” Door de absentie van De Jong komt er in elk geval een plek vrij op het middenveld. Koopmeiners realiseert zich dat de concurrentie met onder meer Tijjani Reijnders, Joey Veerman, Jerdy Schouten en Georginio Wijnaldum moordend is, maar gelooft desondanks heilig in zijn kansen. “Gewoon mijn eigen kwaliteiten. En de vorm waarin ik verkeerd geeft me natuurlijk ook een extra boost”, antwoordt hij op de vraag wat hem het vertrouwen geeft dat hij komende zomer basisspeler is tijdens het EK. “Daardoor kan ik de bondscoach laten zien wat hij op een eindtoernooi aan me heeft.”

Koopmeiners droeg tot op heden twintig keer het shirt van Oranje. Hij was tweemaal trefzeker. Zijn tweede doelpunt maakte hij tijdens de laatste interlandperiode, in de afsluitende kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar (0-6).

