'Quincy Promes heeft nóg groter probleem dan het uitleveringsverzoek vanuit Nederland'

Voor is het uitleveringsverzoek vanuit Nederland, in het kader waarvan hij woensdag in Dubai werd gearresteerd, niet het grootste probleem waar hij op dit moment mee te maken heeft. Misdaadverslaggever John van den Heuvel stipt aan dat de plannen van de spits om nog enkele jaren te voetballen bij Spartak Moskou en zich daarna pas te melden om zijn straf uit te zitten, met een op handen zijnde overdracht aan de Nederlandse autoriteiten, bij het grofvuil kunnen worden gezet. Dat leidt weer tot stevige financiële gevolgen voor de voetballer, legt de journalist uit.

In de dagelijkse nieuwspodcast Telegraafkwartier van de gelijknamige krant laat Van den Heuvel andermaal zijn licht schijnen over de zaak-Promes. Of en wanneer de oud-speler van onder meer FC Twente, Ajax en Sevilla wordt overgebracht naar Nederland, hangt ook af van de keuze van de speler om zich al dan niet te verzetten tegen een uitlevering. "Dan gaat de rechter in Dubai zich erover buigen of de procedure goed gevolgd is", legt de misdaadverslaggever uit. "Dan kan het wel eens zo zijn dat het een slepende zaak wordt", voorziet Van den Heuvel. "Dat zie je met de zoon van Ridouan Taghi, Faissal. Die zit ook in Dubai vast, al een hele poos. Die verzet zich tegen zijn uitlevering en die procedure duurt lang."

Van den Heuvel zei eerder op de dag al in een video-item van de ochtendkrant dat hij Promes zou adviseren om niet in beroep te gaan tegen een overdracht aan Nederland. "Dat Huis van Bewaring ziet er niet heel comfortabel uit. Promes is inmiddels een beetje gewend aan vijfsterrenluxe, maar die omstandigheden zijn er niet in Dubai als het gaat om mensen die in uitleverdetentie zitten", beargumenteerde de journalist. "Het zijn niet de fijnste omstandigheden, dus ik denk dat hij misschien ook wel zou denken: wil ik hier heel lang zitten of zal ik mijn verzet staken en naar Nederland laten uitleveren?", vroeg hij zich daarna hardop af.

Grootste probleem

Daarna komt Van den Heuvel bij zijn punt over de voetballoopbaan van Promes, die abrupt voorbij lijkt te zijn als hij inderdaad binnenkort in een Nederlandse cel verdwijnt. De 50-voudig international is in twee strafzaken veroordeeld tot in totaal 7,5 jaar gevangenisstraf. In het gunstigste geval kunnen gedetineerden met een celstraf van mininaal zes jaar tegenwoorcdg twee jaar voor het einde van die termijn worden vrijgelaten. "Het hele slagveld overziend, denk ik dat de uitlevering niet het grootste probleem is voor Promes", zegt de misdaadjournalist dan ook. "Wat hij natuurlijk heel graag wilde is nog een paar jaar voetballen in Rusland. Laten we voor het gemak zeggen dat hij daar tien miljoen euro per jaar opstrijkt. Misschien was hij wel van plan zich daarna te melden, maar hij wilde wel graag zijn carrière afmaken en nog wat geld verdienen. Die deur is nu met een harde klap dichtgevallen."

Ridder te voet

Daar komt bij dat Van den Heuvel een 'kentering in het sentiment' in Rusland signaleert: "Daar wordt nu ook gezegd van: 'Ja, er zijn genoeg voetballers, dus klaar daarmee.'" Een uitlevering aan Nederland zou betekenen dat de inkomsten van Promes in één keer zullen opdrogen, voorziet de journalist dan ook: "Op het moment dat hij niet meer kan voetballen stopt daar de geldstroom. En je moet ook weten dat Justitie in Nederland beslag heeft gelegd op een groot aantal panden van hem. En in de civiele procedure heeft het slachtoffer van de steekpartij (Promes' neef, red.) óók beslag gelegd op een pand. Dus: zo langzamerhand wordt hij een beetje een ridder te voet en begint de geldstroom op te drogen. Kort samengevat: er hangen donkere wolken boven zijn hoofd", besluit Van den Heuvel.