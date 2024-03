John van den Heuvel noemt reden voor Quincy Promes om zich te laten uitleveren

Misdaadverslaggever John van den Heuvel heeft donderdag in een video de situatie rondom verder toegelicht. De journalist van De Telegraaf bracht woensdagavond het nieuws naar buiten dat de 32-jarige voetballer is gearresteerd op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie en stelt dat het weleens heel snel kan gaan met het uitleveren van de voetballer.

Promes is in Nederland veroordeeld voor betrokkenheid bij cocaïnehandel en het neersteken van een familielid, waarvoor hij ruim zeven jaar de cel in moet. Nederland hoopt Promes uitgeleverd te krijgen, waar het de afgelopen weken in alle stilte heel druk mee bezig is geweest: "Nu wordt duidelijk waarom alle partijen zo zwijgzaam waren, want dat had te maken met het uitleveringsverdrag wat er is tussen Nederland en Dubai. Een van de punten van dat verdrag is dat allebei de partijen zolang de procedure loopt geen mededelingen naar buiten doen", meldt Van den Heuvel in een video van De Telegraaf.

Volgens de journalist komt de bal vermoedelijk snel bij Quincy Promes te liggen. Welke keuze hij maakt, is bepalend voor de komende maanden: "Als Promes zich niet verzet tegen uitlevering, dan kan het weleens heel snel gaan", zegt Van den Heuvel. "Als hij verzet aantekent, dan zal er een procedure gevoerd moeten worden in Dubai. Dan oordeelt de rechter in Dubai of dat uitleveringsverzoek wordt gehonoreerd en dan zou hij naar Nederland kunnen, maar dat kan nog wel weken, zo niet enige maanden duren."

De misdaadverslaggever ziet voor Promes, ondanks dat het onlogisch klinkt, argumenten om zich te laten uitleveren aan Nederland: "Dat Huis van Bewaring ziet er niet heel comfortabel uit. Promes is inmiddels een beetje gewend aan vijfsterren luxe, maar die omstandigheden zijn er niet in Dubai als het gaat om mensen die in uitleverdetentie zitten", legt Van den Heuvel uit. "Het zijn niet de fijnste omstandigheden, dus ik denk dat hij misschien ook wel zou denken: wil ik hier heel lang zitten of zal ik mijn verzet staken en naar Nederland laten uitleveren?"