FC Groningen mag dromen van topspits: 'Altijd gezegd dat ik in een volle Euroborg wil spelen'

(23) droomt ervan om 'ooit' terug te keren bij FC Groningen, de club waar hij de jeugdopleiding doorliep en debuteerde in het betaald voetbal. In het shirt van het Franse Toulouse FC maakt de spits dusdanig furore dat hij het inmiddels zijn debuut in het Nederlands elftal heeft gemaakt.

De in Groningen geboren Dallinga maakte op 12 december 2020 zijn profdebuut in het door FC Groningen met 2-0 gewonnen Eredivisieduel met RKC Waalwijk. Het lukte de zelfopgeleide spits echter niet om een basisplaats af te dwingen, waarop hij in de zomer van 2021, met slechts zeven invalbeurten in het eerste achter zijn naam, een contractverlenging afsloeg en transfervrij overstapte naar toenmalig Keuken Kampioen Divisie-club Excelsior.

Artikel gaat verder onder video

Dat bleek een meesterzet: met 32 doelpunten in 37 wedstrijden kroonde de jongeling zich tot topscorer op het tweede niveau, waarna Toulouse toesloeg en 2,5 miljoen euro neertelde om Dallinga naar Frankrijk te halen. Daar staat de teller na anderhalf seizoen op 33 treffers in 78 wedstrijden, wat door bondscoach Ronald Koeman beloond werd met een debuut in Oranje in het EK-kwalificatieduel bij Gibraltar (0-6). In de voorbije interlandperiode maakte Dallinga echter geen deel uit van de selectie, waardoor zijn kansen op deelname aan het EK momenteel niet groot lijken.

Hoewel afgelopen winter al (onder meer) een aantal Premier League-clubs interesse zouden hebben getoond in Dallinga, geeft hij toe dat hij in de podcast Fresia en Milan parkeren de bus van ESPN toe dat hij 'ooit' terug zou willen keren in Groningen. "Ja, absoluut. Ik heb altijd gezegd dat ik in een volle Euroborg wil spelen", zegt de spits. "Toen ik mijn debuut maakte was het corona, dus was het stadion helemaal leeg", legt hij uit. "Dus uiteindelijk wil ik ooit wel terug, ja", besluit Dallinga.

Thijs Dallinga heeft unfinished business bij FC Groningen 🔙 — ESPN NL (@ESPNnl) March 27, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Joey Kooij krijgt het zwaar te verduren tijdens PSV - FC Twente, onder meer van Michiel Kramer

Michiel Kramer haalt uit naar Joey Kooij, na diens controversiële besluit om een doelpunt van FC Twente af te keuren tegen PSV.