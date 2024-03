Titelstrijd in Serie A lijkt beslist na nederlaag van Juventus bij Napoli

Napoli heeft op typisch Italiaanse wijze Juventus met 2-1 over de knie gelegd. Khvicha Kvaratskhelia en Giacomo Raspadori velden het vonnis over de ploeg van Massimiliano Allegri. Dušan Vlahović liet een viertal levensgrote kansen onbenut namens Juventus, waarna de Oude Dame door Kvaradona en Raspadori de deksel op de neus kreeg. Federico Chiesa scoorde tussendoor nog tegen. Het was al de vijfde thuisoverwinning op rij van Napoli op Juventus in de Serie A. De laatste keer dat de ploeg uit Turijn won in Napels was in het seizoen 2018/19.

Vorig jaar declasseerde Napoli in eigen huis de bezoekers uit Turijn door ze met een 5-1 nederlaag terug naar Noord-Italië te sturen. Van deze Napolitaanse suprematie was dit jaar overduidelijk geen sprake, want Napoli is na het kampioenschap slechts een middenmoter in de Serie A. Bij Juventus ging het deze week voornamelijk over Pogba. De Fransman werd vier jaar geschorst vanwege het overtreden van de dopingregels.

Juventus was de ploeg met het balbezit, waarbij Napoli voornamelijk loerde op een snelle tegenstoot. De grootste kansen waren in de eerste helft voor de bezoekers. Vlahović vond in de Serie A al vijftien keer het net, maar toonde zich vandaag geen goalgetter. De Serviër miste een open kopkans en stiftte oog in oog met doelman Meret op de paal. Aan de overkant had Kvaratskhelia een halve kans nodig om kort voor rust de huidige landskampioen op voorsprong te schieten. De Georgische vleugelflitser nam een afgeslagen bal in één keer op de slof en passeerde Szczęsny. Na de 1-0 kreeg Vlahović zijn derde immense kans van de eerste helft, maar hij verzuimde kort voor het rustsignaal Juventus langszij te schieten.

In de rust had Vlahović zijn vizier duidelijk nog niet op scherp gezet, want kort na de onderbreking miste de Turijnse aanvalsleider wederom hopeloos vanuit kansrijke positie. De tweede helft was vele malen minder aantrekkelijk dan de eerste. Napoli had echter weinig moeite met de vele onderbrekingen, blessures en opstootjes. Kort voor tijd liet ook Chiesa zien aan maar één kans voldoende te hebben. De aanvaller schoot Juventus met een lage knal in de verre hoek langszij.

Direct na de gelijkmaker leek Juventus door te willen drukken, maar een goedkope strafschop voor de thuisploeg bood Osimhen de kans om zich tot held te kronen. De Nigeriaan miste, maar de instormende Raspadori redde hem door de rebound te benutten en daarmee bezorgde hij Napoli alsnog de driepunter. De Napolitanen trokken vervolgens de winst naar zich toe. Dankzij de overwinning klom Napoli naar plaats zeven, waardoor Europees voetbal weer in zicht is gekomen voor de kampioen. Juventus heeft een achterstand van twaalf punten op de koploper Inter, die bovendien nog een wedstrijd tegoed heeft. Daarmee lijkt de titelstrijd in de Serie A beslist.