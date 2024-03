Transfernieuws omtrent Bakayoko en Schouten: grote vraagprijs van PSV bekend

is een 'topdoelwit' voor de grote clubs in Europa, zo meldt journalist Patrick Berger van Sky. De aanvaller van PSV zou in de belangstelling staan van Liverpool, Manchester City, Chelsea, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund.

In de winter deed Brentford tevergeefs een bod van veertig miljoen euro op Bakayoko. Volgens Berger is er inderdaad meer geld nodig om de Belg los te weken uit Eindhoven: vijftig à zestig miljoen euro. Bakayoko heeft immers een contract tot medio 2027 bij PSV en geen contractuele afkoopsom.

Vorige week sprak analist Rafael van der Vaart nog zijn verbazing uit over de bedragen die voor Bakayoko worden genoemd. “Iedereen heeft over 40, 50 miljoen euro… Hij is heel voorspelbaar. Zo iemand als Madueke vind ik echt veel beter”, zei Van der Vaart bij Rondo. Het is de vraag hoe de internationale topclubs daarover denken en welke biedingen PSV in de komende maanden binnenkrijgt.

Bakayoko is dit seizoen tot dusver goed voor 40 officiële wedstrijden, waarin hij 8 keer scoorde en 13 assists gaf. In oktober en november werd hij verkozen tot Talent van de Maand in de Eredivisie. Met PSV stevent hij dit seizoen af op zijn eerste landskampioenschap, nadat hij al de KNVB Beker (2023) en Johan Cruijff Schaal (2022 en 2023) won.

Jerdy Schouten

Journalist Berger heeft ook nieuws over Jerdy Schouten, die in de belangstelling zou staan van Borussia Dortmund. Ook hij heeft geen vertrekclausule in zijn contract staan. De vraagprijs van PSV zou circa dertig miljoen euro bedragen; afgelopen zomer betaalde PSV minstens twaalf miljoen euro aan Bologna voor Schouten.