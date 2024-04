Twee spelers van Ajax blijven iedere dag langer op het trainingsveld: 'Ik appte hem na iedere goal'

heeft een speciale band met bij Ajax. De twee aanvallers staan dagelijks na de training nog samen op het veld om te werken aan de afronding van kansen. Zondag gaf Godts een pass waaruit Akpom scoorde tegen PEC Zwolle (1-3 zege).

“Mika is waarschijnlijk een van de meest getalenteerde spelers bij Ajax”, zegt Akpom op de persconferentie na de zege in Zwolle. “Hij is nog zo jong en is technisch enorm begaafd. Na de training staan we vaak samen nog op het veld. Het is een geweldige jongen. Elke dag oefenen we na de training samen op onze afronding. We kijken naar kleine dingen die we kunnen verbeteren.”

Artikel gaat verder onder video

De achttienjarige Godts had een basisplaats in de laatste twee wedstrijden van Ajax, nadat hij tweeënhalve maand aan de kant stond met een blessure. “Voordat hij geblesseerd raakte, had hij vijf keer gescoord voor Jong Ajax. Elke keer als hij scoorde, stuurde ik een berichtje naar ‘m: ‘Dat hebben we getraind!’”, lacht Akpom. “Het is leuk om te zien dat hij doorbreekt bij het eerste elftal en ik heb vandaag mijn doelpunt te danken aan zijn assist.”

De Engelsman wordt ook gevraagd naar de samenwerking met de momenteel geblesseerde Brian Brobbey, zijn concurrent in de spitspositie. “We zijn compleet andere types. We zouden elkaar kunnen aanvullen als we samen op het veld staan”, denkt Akpom. “Brian heeft zoveel potentie. Ik heb nog nooit iemand van die leeftijd gezien die zó sterk is. Ik ben een speler die graag slimme loopjes maakt achter de verdediging. Ik leef in het strafschopgebied. Ik werk voortdurend aan mijn manier van bewegen in het strafschopgebied. We zijn twee heel verschillende types en voegen ieder wat anders toe aan het team.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Tweet van Ajax schiet in verkeerde keelgat supporters: 'Laf en beschamend!'

Een tweet van Ajax in de rust van de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle is in het verkeerde keelgat van supporters geschoten.