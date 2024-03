Twijfels over plafond Giménez: 'Soms denk ik Atlético Madrid, soms Sporting Gijón'

Sjoerd Mossou weet nog steeds niet zo goed welk niveau Feyenoord-spits aankan. Soms krijgt de journalist het idee dat de Mexicaan van topniveau is, op andere momenten twijfelt Mossou daaraan.

In 44 wedstrijden dit seizoen voor club en land kwam de spits tot 26 doelpunten en acht assists. De eredivisie lijkt Giménez ontgroeid, maar over zijn toekomst zijn nog twijfels. “Tegen Ajax-uit vond ik hem zo ongelooflijk goed”, deelt Mossou tijdens Panenka (AD). “Toen dacht ik: dit is echt een topspits. Een paar maanden verder denk ik: is dit de nieuwe Jørgensen of is het inderdaad een topspits? Voor je gevoel kan het bij hem twee kanten op: het kan Atlético Madrid zijn, maar het kan ook Sporting Gijón zijn. Maar je ziet wel aan alles dat het een ontzettend goede jongen is.”

Momenteel verkeert de Mexicaanse goalgetter in een vormdip. Mossou probeert te verklaren waar die dip vandaan komt. “Er zijn een paar amateurpsychologische verklaringen voor. Sommige mensen zeggen: het begon bij dat dinosauruspak.” Giménez nam samen met zijn vriendin namelijk foto’s en filmpjes op van het koppel dat in het Zuiderpark in Rotterdam met twee dinosauruspakken aan picknickte. “Andere mensen zeggen dat het begon bij de première van zijn film. Maar het kan ook zijn dat ‘ie gewoon even niet zo lekker in zijn vel zit.”

In zijn laatste tien wedstrijden voor Feyenoord scoorde hij drie doelpunten en gaf hij geen assists. Dat doelpuntenmoyenne ligt ver onder zijn moyenne van de rest van het seizoen. Ter vergelijking: in zijn eerste tien wedstrijden van het seizoen scoorde de Mexicaanse aanvalsleider dertienmaal en gaf hij drie assists. Tijdens de afgelopen interlandperiode speelde Giménez 25 minuten voor zijn land, in de finale van de CONCACAF Nations League A. De VS was daarin met 2-0 te sterk.

