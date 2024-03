Twintigvoudig Oranje-international maakt indruk: ‘Hij zal sprong maken naar de internationale top’

Het is niet meer de vraag óf, maar voor welke club Atalanta Bergamo komende zomer verlaat. De aanvallende middenvelder is bezig aan een uitstekend seizoen en dat blijft niet onopgemerkt. Süleyman Öztürk verwacht dat Koopmeiners over een paar maanden de stap zal maken naar de internationale top.

Atalanta Bergamo telde in de zomer van 2021 veertien miljoen euro neer voor de komst van Koopmeiners. Dat bleek al snel een koopje. De Nederlander speelde zich bij zijn nieuwe club vrijwel meteen in de basis en was in de afgelopen seizoenen al belangrijk met doelpunten en assists. Koopmeiners doet er in de huidige jaargang nog een paar schepjes bovenop. Na 33 wedstrijden in alle competities staat de teller op twaalf doelpunten en drie assists.

Artikel gaat verder onder video

Het lijkt Koopmeiners bovendien niet zoveel uit te maken op welke positie hij speelt. Op de vleugel, als controlerende of juist aanvallende middenvelder; hij levert altijd. “Bij Atalanta is hij niet gebonden aan één plek, maar doordrenkt hij het hele speelveld met zijn inzicht. Zijn kracht schuilt in het anticiperen op wat komen gaat en naadloos kunnen schakelen tussen verschillende taken”, schrijft Öztürk dan ook in zijn column in Voetbal International. “Koopmeiners is geen eenzijdige speler, maar eerder een componist die harmonie brengt in alle kwaliteiten van het veld. Daardoor is hij uitgegroeid tot een van de meest begeerde spelers in de Serie A.”

Koopmeiners wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar Juventus. De Oranje-international was afgelopen weekeinde nog tweemaal trefzeker tegen de Oude Dame. “Hij onderscheidt zich als een middenvelder die het spel in alle fases beheerst en op elk moment het verschil kan maken, of het nu gaat om de opbouw, standaardsituaties of in de aanval”, schrijft Öztürk. “Zijn status is wellicht minder dan andere middenvelders, doordat hij geen vaste basisklant is van het Nederlands elftal, maar zijn bijdrage aan het succes van Atalanta is onmiskenbaar.” Koopmeiners scoorde vorig seizoen al tien keer in de Serie A en op dat aantal staat hij nu ook.

“Duidelijk is dat zijn huidige club voor hem de ideale tussenstap is geweest in zijn ontwikkeling”, stelt Öztürk. “Net als een goede rode wijn ontvouwt Koopmeiners zijn kwaliteiten en finesse naarmate de tijd verstrijkt. Zijn spel wordt complexer en dieper en zijn invloed op het veld steeds verfijnder. Na drie jaar in Bergamo te hebben doorgebracht, is het zeker dat hij na dit seizoen de sprong zal maken naar de internationale top.”