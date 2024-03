Avontuur van Ten Hag bij Manchester United loopt ten einde: 'Ook als hij de FA Cup wint'

Valentijn Driessen denkt niet dat een mogelijke FA Cup-overwinning genoeg is voor Erik ten Hag om bij Manchester United te blijven. Manchester United won op zondagmiddag na verlenging van Liverpool (4-3) in de kwartfinale van de FA Cup en moet het opnemen tegen Coventry City in de halve finale op Wembley.

Driessen houdt er rekening mee dat dit het laatste seizoen is van Ten Hag bij the Red Devils. “Het blijft natuurlijk wel zijn einde. Ook als hij de FA Cup wint. Louis van Gaal ging er ook uit, nadat hij de FA Cup won, maar hij had natuurlijk een heel makkelijk programma”, vertelt Driessen in de Kick-off-podcast van De Telegraaf.

De loting voor de halve finale van de FA Cup is voor Manchester United niet ongunstig. “Met Coventry hè, en dan ook nog op neutraal terrein. Na de finale staat hij hopelijk voor hem weer met een prijs, en dan heeft hij er twee gewonnen voor Manchester United, maar ik neem niet aan dat dit zijn redding is voor zijn baan”, besluit de voetbaljournalist.

De FA Cup zal de enige kans zijn voor Manchester United op een prijs dit seizoen, want in de League Cup is de ploeg uit Manchester al uitgeschakeld. Ook in de Premier League zal de club met spelers als Marcus Rashford, Harry Maguire en Rasmus Hojlund naar alle waarschijnlijkheid niet meer bovenaan eindigen. Momenteel staat Manchester United zesde.