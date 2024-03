Valentijn Driessen hoort opvallende aanwijzing naar eerste doelman op EK

Valentijn Driessen denkt dat een fitte het doel gaat verdedigen namens Oranje op het EK. De Chef Voetbal van De Telegraaf verwacht dat de Feyenoord-doelman, die op dit moment kampt met een blessure, de voorkeur krijgt boven onder meer en .

De verwachting is dat Bijlow na de interlandperiode zijn rentree gaat maken bij Feyenoord. Of de doelman dan ook direct weer in de basis start, is nog maar de vraag. Timon Wellenreuther heeft een uitstekende beurt gemaakt als vervanger en solliciteerde nadrukkelijk naar een basisplaats. Feyenoord speelt dit seizoen nog negen wedstrijden.

Het lijkt er dus op dat Verbruggen of Flekken betere papieren hebben voor een plek onder de lat bij Oranje, maar Driessen weet het nog niet zeker. Ronald Koeman liet zich eerder uit over de keeperspositie: “We hebben wel een plaatje in ons achterhoofd, en dat valt allemaal in staat met de fitheid”, zei de bondscoach.

“Dat is volgens mij toch gericht aan Justin Bijlow, voor het geval als hij fit mag zijn. Als hij geselecteerd wordt, zal hij denk ik toch de eerste keeper van het Nederlands elftal worden”, besluit Driessen. Mocht Bijlow niet op tijd fit zijn, ziet de Chef Voetbal Verbruggen als eerste keus.

