Driessen onthult ‘special guest’ op de tribune bij Aston Villa – Ajax

Alex Kroes begint vrijdag 15 maart (morgen) aan zijn klus als nieuwe algemeen directeur van Ajax. De vijftigjarige volgt Edwin van der Sar op bij de Amsterdammers, maar zal vanavond nog één keer als ‘toeschouwer’ naar Ajax kijken. Valentijn Driessen onthult dat Kroes donderdagavond, als Ajax het in Birmingham opneemt tegen Aston Villa, aandachtig toeschouwer is.

“Zijn er nog bijzonderheden?”, krijgt Driessen de vraag in een video-item waarin de Chef Voetbal van De Telegraaf vooruitblikt op de return in de Conference League. “Nou, heel bijzonder: er is een special guest. Alhoewel, ik weet niet of hij de ‘guest’ van Ajax is, maar hij is in ieder geval wel aanwezig: Alex Kroes, de nieuwe algemeen directeur”, onthult de journalist.

“Hij zal op de tribune zitten om te kijken of hij morgen directeur is van een kwartfinalist. Of dat hij het in zijn eerste weken bij Ajax gaat doen zonder Europees voetbal”, zegt Driessen, die vervolgens inhaakt op de belangrijkste taken van Kroes. “Een nieuwe selectie neerzetten, met een nieuwe trainer. Én een nieuwe directeur transferzaken, én een nieuwe hoofd-opleidingen.”

“Zijn focus zal vooral liggen op het technische gedeelte bij Ajax, iets wat eigenlijk is voorbestemd voor een technisch directeur, maar die hebben ze niet”, sluit Driessen af. Ajax strijdt donderdag om 21.00 uur voor een plekje bij de laatste acht van de Conference League. De Amsterdammers beginnen de return tegen Aston Villa met een 1-1 tussenstand.