'Pythagoras zou ruim 2500 jaar later bijzonder trots zijn op een leerling als Koeman'

Het Nederlands elftal won vrijdagavond weliswaar met 4-0 van Schotland, maar de spelers van Oranje liepen in de eerste helft ‘totaal verdwaald, zelfs verdwaasd’ rond op het veld. Dat is althans de conclusie van Valentijn Driessen in zijn column voor De Telegraaf. Volgens Driessen is dat te wijten aan de ingewikkelde tactische plannen van bondscoach Ronald Koeman.

Koeman legde voorafgaand aan de wedstrijd uit dat Jeremie Frimpong niet als rechtsback, maar als rechtsbuiten was aangesteld. Xavi Simons zou op zijn beurt ‘aan de binnenkant’ staan en niet op de rechtsbuitenpositie. Ook Georginio Wijnaldum moest aan de binnenkant op het middenveld verschijnen, ‘terwijl Gakpo wat verder vanuit de linkerkant speelt en zo krijg je een box op het middenveld, wat we zo graag willen zien’.

Artikel gaat verder onder video

“Postuum zou de Griekse wiskundige Pythagoras ruim 2500 jaar later bijzonder trots zijn op een leerling als Koeman”, schrijft Driessen over de analyse van de bondscoach. “Wie zo’n (op)stelling weet te poneren, verdient de titel ’wiskundige van het jaar’. Alleen is Koeman een ordinaire voetbaltrainer, die met ordinaire voetballers werkt, die werkelijk helemaal niets begrepen van de hersenspinsels van de 61-jarige bondscoach.”

“Wat is dat toch met trainers?”, vraagt de journalist zich af. “Waarom willen ze allemaal zo graag als uitvinders de boeken ingaan? Terwijl het zo simpel is. Geef internationals de handvatten waarmee ze zijn opgegroeid bij de jeugd, voeg die duidelijkheid bij een omgeving waarin ze zich lekker thuis voelen en je voetbalt je met leuk, aantrekkelijk voetbal simpel naar minimaal de kwartfinale van het EK in Duitsland.”