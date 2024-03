Driessen valt iets op aan Steijn-optreden: 'Zijn rol kwam niet ter sprake, daarover heeft hij niets gezegd'

De uitspraken van voormalig Ajax-trainer Maurice Steijn bij Ziggo Sport houden de gemoederen bezig. Ook in Vandaag Inside komt de aanwezigheid van de Hagenaar in het programma Rondo ter sprake. Valentijn Driessen heeft gekeken en hoorde veelal het verhaal dat Steijn eind december al vertelde in gesprek met De Telegraaf, maar vindt het wel opvallend dat de naam van niet viel.

Sven Mislintat verbaasde vriend en vijand door Steijn in juni aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De Hagenaar had Sparta Rotterdam in het seizoen ervoor naar een knappe zesde plaats in de Eredivisie én de finale van de play-offs voor Europees voetbal geloodst, maar leek in niets een ‘Ajax-trainer’. Dat bleek uiteindelijk ook, want na een paar dramatische maanden trok hij de deur van de Johan Cruijff ArenA alweer achter zich dicht. Er ontstond na het vertrek van Steijn in Amsterdam veel commotie. Zo had de oefenmeester wel degelijk langer willen aanblijven, maar dan hadden zijn assistent Hedwiges Maduro én Berghuis wel moeten vertrekken.

De Telegraaf meldde twee dagen na het vertrek van Steijn uit Amsterdam dat Steijn op rampkoers lag met Berghuis en voor de aanvaller geen toekomst meer zag weggelegd in de Johan Cruijff ArenA. Dat sprak Steijn twee maanden later tegen, maar volgens Driessen was dat wel degelijk het geval. Driessen hoorde maandagavond dan ook tot zijn eigen verbazing niets over Berghuis. “Het was hetzelfde als wat hij tegen ons vertelde. Over die Maduro wist ik ook wel, dat heeft hij toen ook gezegd”, vertelt Driessen dinsdagavond in Vandaag Inside. “Maar wat eigenlijk niet ter sprake kwam was de rol van Berghuis, daarover heeft hij niets gezegd. Hij werd er ook niet naar gevraagd en is er vanaf gebleven, maar die wilde hij natuurlijk ook lozen. Hij wilde wel doorgaan, maar dan moest Maduro weg en Berghuis ook weg. Voor de rest was het een bekend verhaal”, aldus de verslaggever van De Telegraaf.

Dat Steijn en Berghuis niet de beste relatie onderhielden, werd in september na de voor Ajax dramatisch verlopen Klassieker tegen Feyenoord al duidelijk. De Oranje-international kreeg na afloop van het tweede deel - het duel werd een paar dagen eerder bij een 0-3 tussenstand gestaakt - van Hans Kraay junior de vraag wat hij van Steijn vindt. “Dat vind ik een moeilijke vraag, Hans. Dat is ook niet aan mij. Wat moet ik daarop zeggen? Dat is voor andere mensen om dat te beoordelen”, zo reageerde Berghuis.