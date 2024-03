Van der Gijp: 'Ik moet eerlijk bekennen: ik ben geschrokken van Brian Brobbey'

René van der Gijp is ‘geschrokken’ van de wijze waarop een kans om zeep hielp in de wedstrijd tussen Ajax en Aston Villa. In de 34ste minuut ging Brobbey af op het doel van Emiliano Martínez en schoot hij in het zijnet.

De spits was gelanceerd door een steekpass van Jorrel Hato en had een voorsprong op verdediger Ezri Konsa. Toch wist Brobbey zijn tegenstander niet volledig van zich af te schudden. Mede door een laat duwtje dat Konsa gaf schoot Brobbey naast.

“Hier schrok ik wel van, moet ik heel eerlijk zeggen”, zegt Van der Gijp bij Vandaag Inside over de kans. “Zijn motoriek, hoe moeilijk hij het heeft… Daar schrok ik echt van. Als je het over de top hebt, dan moet je gewoon in één rechte lijn naar de keeper toe. Hij is aan het zoeken, aan het bewegen, het is heel bonkig wat hij doet. Er zit weinig finesse in. Zonde, man.”

Zelf erkent Brobbey dat hij beter had kunnen handelen. “Ik denk dat ik 'm eerder moest afsnijden, zodat ik 'm met mijn rechterbeen kon afmaken. En ik kreeg ook een zetje op het laatst”, zegt de Ajax-spits tegen Veronica.

Veronica-presentatrice Hélène Hendriks licht bij Vandaag Inside een andere speler uit in positief opzicht: Ahmetcan Kaplan. Die hield Aston Villa-spits Ollie Watkins in bedwang. “Ze hebben met Watkins een ontzettend goede spits, die er zestien in heeft liggen in de Premier League en tien assists heeft gegeven. Die kwam er niet aan te pas. Dat is heel goed gedaan van Kaplan.”

Bekijk de gemiste kans van Brobbey in onderstaande video.