Van der Gijp vindt actie van Walter Benítez tegen Feyenoord 'straalbezopen'

René van der Gijp heeft geen goed woord over voor een opbouwende keuze van voorafgaand aan de 1-1 tijdens PSV - Feyenoord. Halverwege de eerste helft ging het namelijk helemaal mis: verloor de bal knullig aan Feyenoord-aanvaller Yankuba Minteh na een pass van Benítez. Laatstgenoemde omspeelde de doelman van de Eindhovenaren en schoot koeltjes de bal in het lege net.

In het programma Vandaag Inside liet Van der Gijp zich maandagavond kritisch uit over de keuze van Benítez om de bal op dat moment naar Boscagli te passen. "Ik vind het nog steeds volstrekt bezopen om Boscagli in de as van het veld aan te spelen. Dat moet je gewoon niet doen." De analist geeft Liverpool als goed voorbeeld, waar de twee centrale verdedigers meer richting de zijlijn staan opgesteld, terwijl de centrale verdediger van PSV zondag juist in het midden van het veld de bal kreeg.

Van der Gijp is wel te spreken over een andere speler van PSV: Malik Tillman. De Amerikaans international opende al vroeg de score na een knappe individuele actie, waarbij hij Dávid Hancko door de benen speelde. "Mooie goal, man. Rechts, en dan met links door de benen tikken. Die hele snelle linker die hij heeft... Dit was een wereldgoal. Echt een goede speler." De andere tafelgasten sluiten zich hierbij aan. "Hij was goed, hij maakte een aantal geweldige acties", voegde presentator Wilfred Genee bijvoorbeeld toe.

Na de doelpunten van Tillman en Minteh kwamen beide ploegen ook na de pauze nog eenmaal tot scoren: Santiago Giménez maakte de 1-2, waarna Guus Til de eindstand op 2-2 bepaalde. Door het gelijkspel behield PSV een voorsprong van tien punten op Feyenoord, met nog tien wedstrijden te gaan.