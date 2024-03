Van der Vaart: 'Het is veelzeggend dat hij de grote uitblinker is bij Oranje'

Mark Flekken was de man van de wedstrijd bij Oranje tegen Schotland, vindt Rafael van der Vaart. De keeper verrichtte meerdere knappe reddingen en hield de nul. Oranje won vrijdagavond met 4-0.

De uitslag geeft een vertekend beeld van de wedstrijd, stelt Van der Vaart. “Als je de uitslag ziet, denk je dat het een makkie was. Het tegendeel is waar. In de slotfase hebben we wel een paar heel mooie dingen gezien. Er waren een paar heel goede momenten en je wint met 4-0. Schotland heeft wel echt veel kansen gehad”, zegt de analist van de NOS.

Artikel gaat verder onder video

Flekken had een mooie redding in huis op een kopbal van Ryan Christie en keerde ook latere pogingen van Billy Gilmour en John McGinn. Namens Oranje scoorden Tijjani Reijnders, Georginio Wijnaldum, Wout Weghorst en Donyell Malen. “De grote uitblinker was gewoon de keeper, dat zegt natuurlijk ook veel”, vindt Van der Vaart.

Pierre van Hooijdonk zag de aanvallers van het Nederlands elftal met name in de eerste helft veel risico nemen. “En daar ging het eigenlijk altijd verkeerd. Dan kom je nooit aan aanvallen toe. Ik heb de eerste helft qua structuur in aanvallen eigenlijk helemaal niks gezien, ook niet wat de bedoeling was met Frimpong hoog en daar gevaarlijk worden.”

Voor de rust kwam Oranje weinig in het strafschopgebied van Schotland. “Zeker, en dan speel je tegen Schotland. En dit is een veel beter Schotland dan de afgelopen jaren, maar die krijgen gewoon echt vier open kansen. Dat kost je de kop, in juni.”