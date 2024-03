Van der Vaart wijst EK-titelkandidaat aan: 'Ze staan er straks gewoon als het begint'

Rafael van der Vaart weet ook dat Duitsland de laatste jaren niet in beste doen is geweest, maar schat de kansen van het thuisland op het EK toch hoog in. In de voorbeschouwing op de vriendschappelijke interland tussen Oranje en Duitsland laat hij zich daarover uit.

Van der Vaart vertelt bij de NOS dat hij denkt dat Die Mannschaft kan profiteren van het thuisvoordeel tijdens het EK van 2024. “Zeker in eigen land, dan staan ze er gewoon weer. Dat heb ik altijd gezegd, het is iets typisch Duits. Dat merk je nu al, het begint weer te kriebelen, het is dichtbij. Maar dat niet alleen, ze spelen goed.”

Pierre van Hooijdonk ziet ook vooral kansen voor Oranje om zichzelf te meten. “Dit is voor Oranje ook een fantastische aangelegenheid. Je hebt oefenwedstrijden en oefenwedstrijden. Ook het feit dat Duitsland in dezelfde opstelling speelt, de sterkste elf. In Duitsland spelen, waar komende zomer ook het EK wordt gespeeld, dan moet je gelijk aanstaan. Dat kan niet anders.”

Op het laatste internationale toernooi, het WK van 2022 in Qatar, moest Duitsland na de groepsfase al naar huis. Twee jaar eerder op het EK van 2020 kwamen de Duitsers de poulefase wel door, maar stuitten ze op Engeland in de achtste finale. Duitsland verloor toen met 2-0. Dinsdagavond oefent Oranje tegen Die Mannschaft. Die wedstrijd is om 20:45 begonnen.

