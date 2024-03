Van Hooijdonk durft opvallende vergelijking wel aan: 'Hij is de Toni Kroos van Oranje'

Pierre van Hooijdonk is zeer te spreken over de kwaliteiten van . Vooral in balbezit vindt de analist hem qua spel lijken op Toni Kroos, de Duitse spelverdeler van Real Madrid. Dinsdagavond krijgt Veerman van bondscoach Ronald Koeman weer een kans om zich te meten met de wereldtop, in het shirt van Oranje.

Van Hooijdonk twijfelt niet aan de kwaliteiten van de middenvelder van PSV, zo vertelt hij bij de NOS. "Ik vind hem de Toni Kroos van Nederland. Ook al is het gevaarlijk om spelers met elkaar te vergelijken en kwalitatief zit er nog wel een gaatje tussen. Hij is zo’n goede passer. Zowel Kroos als Veerman kunnen met hun rechtervoet het hele veld bestrijken. Ze hebben een extra oog, een ouderwetse geodriehoek waarmee zij de steekpassjes geven."

Artikel gaat verder onder video

Rafael van der Vaart is het volledig met zijn collega-analist eens. "Zeker, zeker, ik heb hem altijd de Pirlo genoemd. Aan de bal, met zijn pass en zijn trap, vind ik hem ook hier in dit elftal beste." Toch is de oud-international ook benieuwd hoe Veerman op dit niveau rendeert. "Bij deze wedstrijd gaan we zien: kan hij het allemaal aan? Een wedstrijd beslissen zoals hij bij PSV vaak doet. De absolute ster aan de bal zijn. Of hij het bij het Nederlands elftal tegen een toptegenstander ook kan, dat kan hij vandaag laten zien."

Veerman is dit seizoen een belangrijke speler voor PSV. De middenvelder kwam tot dusver in 35 wedstrijden tot vijf doelpunten en veertien assists voor de koploper van de Eredivisie. Dinsdagavond maakt hij zijn opwachting in het shirt van Oranje. Duitsland is de tegenstander in een vriendschappelijke interland. De wedstrijd begint om 20:45 uur.

