Van 't Schip: 'Als Brian Brobbey voor zeventig miljoen euro wordt verkocht...'

weet niet hoe zijn toekomst eruitziet. De spits is bezig aan zijn eerste seizoen bij Ajax en heeft geen intentie om te vertrekken, zo maakt hij duidelijk na de 1-3 overwinning op PEC Zwolle. Trainer John van 't Schip, die volgend seizoen een andere functie zal krijgen, lijkt Akpom graag voor Ajax te behouden.

Akpom scoorde tweemaal in Zwolle en vijzelde zijn totaal op naar negen treffers in negentien duels. Omdat hij in veel wedstrijden als invaller binnen de lijnen kwam, staat zijn moyenne op een doelpunt per 75 minuten in de Eredivisie. Akpom bewijst dus zijn waarde voor Ajax. Of hij volgend seizoen nog in Amsterdam speelt, is afwachten. “Nee, ik heb daar eigenlijk geen idee van. Daar zullen we aan het eind van het seizoen naar kijken, maar we moeten nu gewoon iedere wedstrijd drie punten zien te pakken.”

Akpom werd in de winter gelinkt aan diverse buitenlandse clubs; Lille OSC en Nottingham Forest waren het meest concreet. Akpom krijgt de vraag of hij weg wilde, of dat Ajax hem niet wilde laten gaan. “Ik weet eerlijk gezegd niet zoveel van wat er achter gesloten deuren wordt besproken. Ik heb natuurlijk wel contact met zijn zaakwaarnemer, maar ik weet niet wat het standpunt is van de club. Ik heb zelf duidelijk gemaakt dat ik hier wilde blijven, omdat ik hier impact kon hebben. Daar sta ik ook zo in met het oog op volgend seizoen.”

“Ik speel bij Ajax. Ik weet dat we geen goed seizoen doormaken, maar ik heb het wel naar mijn zin hier. Ik denk dat het alleen maar beter kan gaan. We hebben goede spelers en een goede trainer. Ik zie veel potentie in het team”, aldus de spits, die beseft dat er komend seizoen een nieuwe trainer voor de groep staat. “Als voetballer moet je je aanpassen aan een nieuwe situatie.”

Trainer John van ’t Schip maakte zich in januari hard voor het behouden van Akpom. Ziet hij die inspanningen nu beloond worden? “Vandaag zeker. Hij heeft zijn waarde wel degelijk bewezen hier”, zegt Van ’t Schip. “We weten niet wat er in de zomer allemaal gaat gebeuren. Als Brobbey voor zeventig miljoen euro verkocht wordt, ik noem maar wat… Je moet wel een selectie hebben. Hij bewijst zijn waarde en heeft dat vorig seizoen ook gedaan bij Middlesbrough. Het is een positieve jongen en hij heeft een vijfjarig contract. Het is dus niet zo dat Ajax er als eerste aan denkt om hem te verkopen. Ik denk ook dat hij zelf heel graag wil slagen bij Ajax.”

