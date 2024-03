Van 't Schip deelt blessure-updates Ajax: 'Hij heeft een terugslag gehad'

John van ’t Schip heeft op zijn persconferentie in aanloop naar het duel met PEC Zwolle updates over de wedstrijdselecties gedeeld. Zo is Jordan Henderson bijvoorbeeld (licht)geblesseerd geraakt tijdens de interlandperiode, hij zal komend weekend niet in actie kunnen komen.

Het was al eerder bekend dat Brian Brobbey geen onderdeel zou uitmaken van de wedstrijdselectie tegen PEC. Van ’t Schip kon echter nog meer updates mededelen. “Sutalo is nog niet beschikbaar. Hij is behandeld in Kroatië, de medische staf heeft contact met hem gehad. Hij is inmiddels weer terug. Berghuis gaat een klein beetje vooruit, maar zondag zal hij er sowieso nog niet bij zijn.”

Bij de verdedigers is er een wisseling van de wacht. “Kaplan is uiteraard geschorst, maar Gooijer is weer terug.” Van ’t Schip meldde ook een nieuwe blessure. “Henderson heeft een terugslag gekregen. Dat is nieuw. Een dag voor de laatste interland (met het Engels elftal, red.) gebeurde dat. In overleg met de medische staf blijft hij een week in Engeland revalideren.”

