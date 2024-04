Van 't Schip is spijkerhard voor optreden van Ajax, maar ontdekt wél drie lichtpuntjes

John van 't Schip is niet te spreken over de teamprestatie van Ajax op bezoek bij PEC Zwolle. De oefenmeester van de Amsterdammers geeft toe dat hij boos is geworden in de rust, aangezien hij zag dat zijn ploeg het liet lopen nadat Ajax al vroegtijdig op een 0-2 voorsprong kwam tegen de Blauwvingers. De trainer van Ajax ontdekte wel drie lichtpuntjes binnen zijn ploeg.

"We komen goed op 0-2, maar daarna komt PEC Zwolle in het spel. We gaven het initiatief weg. In de rust was ik wel boos, er is best wel reden om boos te zijn als je het initiatief zo uit handen geeft en niet meer de juiste dingen doet", legt Van 't Schip uit bij ESPN. De trainer van Ajax vond wel dat Ajax in de tweede helft op dat vlak vooruit ging: "Dat ging in de tweede helft beter en via de rechterkant hadden we een paar goede momenten. Een goede kans voor Akpom, daar moet je de wedstrijd beslissen", vond Van 't Schip, die zag dat PEC Zwolle kort daarna terug in de wedstrijd kwam.



"Het is wel een kwestie dat je het continu met elkaar moet doen en als een of twee continu niet goed staan, dan kom je onder druk te staan. Ze komen op 1-2, dan weet je dat het nog een hele spannende eindfase wordt. Dan ben je gewoon kwetsbaar", weet Van 't Schip, die met zijn ploeg van geluk mag spreken dat de voorhoede van PEC Zwolle het vizier niet op scherp had staan. De Zwollenaren deden zichzelf ernstig tekort met slechts één doelpunt.

Als Van 't Schip door verslaggever Christian Willaert wordt gevraagd naar lichtpuntjes aan de kant van Ajax, weet de trainer van Ajax er drie op te noemen: "De wedstrijd was niet om over naar huis te schrijven, maar Steven Bergwijn heeft zeventig minuten gespeeld. Je ziet dat hij nog wedstrijdritme ontbeert. Sivert Mannsverk stond nieuw achterin, die deed het naar behoren. Ik vond Benjamin Tahirovic met twee assists een hele belangrijke rol hebben. Qua teamprestatie was het niet hoogstaand, maar in deze fase draait het om punten pakken", besluit de coach van Ajax.

