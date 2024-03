Van 't Schip heeft goed nieuws over twee Ajax-blessures: 'Kans dat hij er zondag bij is'

Ajax-trainer John van 't Schip komt twee dagen voor de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam met goed nieuws over én . De Turkse verdediger viel donderdag geblesseerd uit in de ruim verloren achtste finale van de Conference League tegen Aston Villa, maar zou zondag mogelijk weer bij de selectie kunnen zitten. Dat geldt ook voor aanvoerder Bergwijn, die al sinds begin februari buitenspel staat met een hamstringblessure.

Kaplan was naast Josip Sutalo én Devyne Rensch een van de drie verdedigers die de strijd in Birmingham vroegtijdig moesten staken. Zijn klachten lijken echter mee te vallen, zo meldt Van 't Schip vrijdag op de clubsite: "Wat ik van de dokter begreep gaat het nu redelijk met hem. Er is een kans dat hij er zondag bij is." Dat geldt niet voor Rensch, die geschorst is na zijn rode kaart in het thuisduel met Fortuna Sittard (2-2) van vorige week. Sutalo is nog een vraagteken, zegt Van 't Schip: "Dat moeten we even bekijken."

Daarnaast zou Bergwijn zondag op Het Kasteel mogelijk weer speelminuten kunnen gaan maken, weet zijn trainer vrijdag te melden. "Als alles zo doorgaat is hij er zondag hopelijk bij. Maar hij gaat sowieso geen negentig minuten spelen." De aanvaller raakte begin vorige maand geblesseerd aan zijn hamstring op het trainingsveld en kwam daardoor niet meer in actie sinds het 1-1 gelijkspel tegen PSV, op 3 februari in de Johan Cruijff ArenA. Voor die andere Steven in zijn selectie, Berghuis, komt de confrontatie met de nummer elf van de Eredivisie vermoedelijk wél te vroeg, zegt Van 't Schip: "De kans is wel klein dat Steven Berghuis erbij is tegen Sparta."

Van 't Schip verwacht een getergd Sparta te gaan treffen, omdat de ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk aan de laatste drie Eredivisiewedstrijden slechts een enkel punt overhield: "Ze weten dat we donderdag gespeeld hebben. Ze hebben een mindere periode achter de rug en willen weer voor een ommekeer zorgen. Wij moeten zorgen dat we de wedstrijd winnen door er mentaal ook honderd procent te staan", weet de oefenmeester.

De wedstrijd tussen Sparta en Ajax begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.