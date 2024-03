Van 't Schip geeft update over meespelen Sutalo en Berghuis tegen Fortuna Sittard

Ajax-trainer John van 't Schip kan zondag, als Fortuna Sittard op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA, weer een beroep doen op . De Kroatische verdediger ontbrak vorige week tegen FC Utrecht met een blessure en moest de wedstrijd tegen Aston Villa vanwege een schorsing missen. Achter de naam van staat nog een vraagteken.

Op de clubsite blikt Van 't Schip vooruit op de wedstrijd tegen de Limburgers. "Ik verwacht een moeilijke wedstrijd, omdat het na een Europees duel komt", stipt de oefenmeester aan. "Fortuna is solide en hebben met Kaj Sierhuis een speler die de laatste tijd op dreef is", weet Van 't Schip bovendien. Zijn eigen elftal liet donderdagavond echter ook goede dingen zien in de Conference League, vooral achterin oogde het behoorlijk solide.

"Dit systeem past hem goed en de spelers die nu naast hem staan, zijn complementair aan elkaar en comfortabel aan de bal", zegt Van 't Schip over Ahmetcan Kaplan, die voor de tweede keer in de basis van de Amsterdammers mocht starten. Of de Turk daar zondag weer verschijnt wordt nog even afwachten, gezien het herstel van zijn concurrent: "Josip Sutalo is fit", zegt Van 't Schip, die tevens duidelijk maakt dat de wedstrijd voor eerste aanvoerder Steven Bergwijn nog te vroeg komt.

Berghuis

Daarnaast staat achter de naam van Berghuis nog een vraagteken. De linkspoot kwam op 11 februari, in de met 3-2 verloren wedstrijd tegen sc Heerenveen, voor het laatst in actie. Sindsdien houdt een knieblessure hem aan de kant, al lijken de voortekenen inmiddels positief: "Hij heeft vanochtend getraind en dat ging goed. Tijdens de training van zaterdag maken we de beslissing of hij zondag een rol krijgt. We nemen geen risico en hij gaat alleen spelen als hij zelf zegt dat het goed voelt en ook de dokters dat aangeven", legt Van 't Schip uit.

De wedstrijd tussen Ajax en Fortuna Sittard begint zondag om 14.30 uur.