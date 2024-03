Van Wolfswinkel probeert teamgenoten op opvallende manier te motiveren

tracht dit seizoen op een opvallende manier zijn teamgenoten te motiveren. In het programma Fresia & Milan Parkeren de Bus vertelt hij namelijk dat hij het trainingscomplex van FC Twente heeft volgeschreven met specifieke cijfers.

Deze cijfers komen overeen met het puntenaantal dat van Wolfswinkel vindt dat FC Twente dit seizoen bij elkaar moet spelen. "We hebben geen illusie dat PSV alles begint te verliezen en we kampioen worden, of uiteindelijk als achtste eindigen. We staan waar we staan, dat hebben we verdiend en afgedwongen. Maar we moeten vol gas blijven geven om een bepaalde plek te behalen. Als groep hebben we gerekend en toen kwamen we, nagenoeg unaniem, op een bepaald aantal punten uit."

De spits van de ploeg uit Enschede gelooft dat het herhaaldelijk zien van dit puntenaantal voor motivatie kan zorgen. En daarom besloot hij deze cijfers op meerdere plekken in het trainingscomplex op de muur te stiften. "Je kunt voor een wedstrijd tegen elkaar zeggen: 'Alles geven!' en 'Vandaag gaan we winnen!', maar als er niks leeft in een groep, heeft dat geen zin. Dus hebben we dat nummertje overal neergezet. Het komt uit de film Focus, met Will Smith."

FC Twente staat momenteel op de derde plek in de Eredivisie. De club staat zes punten achter op nummer twee Feyenoord en zeven punten voor op AZ, de nummer vier.