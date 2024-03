Vandaag Inside-tafel ziet perfecte opvolger voor John van 't Schip: 'Die maakt op mij een hele goede indruk'

Valentijn Driessen denkt dat Pascal Jansen een goede kans maakt om de nieuwe hoofdtrainer van Ajax te worden. John van 't Schip staat op dit moment voor de groep in Amsterdam, maar het is de bedoeling dat hij na dit seizoen een andere functie gaat bekleden. Driessen ziet in Jansen wel een geschikte opvolger en Johan Derksen kan zich daarin vinden.

“Ik denk dat Jansen goede kans maakt, omdat er nu allemaal AZ zit binnen Ajax”, oppert Driessen aan de tafel. “Kroes, Beuker en Louis van Gaal die er wat over te zeggen heeft. Het is allemaal AZ, en die hebben allemaal met Pascal Jansen gewerkt. Ze zijn allemaal zo idolaat van wat er allemaal bij dat AZ dan gebeurt.” Derksen is het met Driessen eens en voegt toe: “Die man maakt op mij ook een goede indruk, hoor.”

Driessen ziet ook nog andere kanshebbers. “Dus ja, die kans is best aanwezig. Frank de Boer die werd genoemd, en misschien wel Ten Hag. Want die gaat natuurlijk aan het einde van het seizoen wieberen daar (bij Manchester United, red.), en anders wordt hij wel weggestuurd. Dus misschien dat hij nog een kandidaat is.”

Ajax heeft zo geleden onder de leiding van Sven Mislintat, dat Derksen het niet snel goed ziet komen voor de Amsterdammers. “Er moeten ook een paar jaren uitgetrokken worden op Ajax weer naar de Europese top terug te brengen”, besluit de 75-jarige man.