Video: Bilbao-broers voeren hevige discussie na gewonnen wedstrijd

De broers Williams hadden het na afloop van een gewonnen wedstrijd flink met elkaar aan de stok. Nico schoot een bal op een gegeven moment op doel, waar Iñaki vond dat hij had moeten passen. Athletic Bilbao had de wedstrijd tegen Deportivo Alavés minuten eerder winnend afgesloten (2-0).

In gesprek met Relevo legt Nico de situatie nog eens even uit. “Er was een moment dat ik de bal aan de buitenkant ontvang en besluit de schieten. Hij zei dat ik de bal had moeten afgeven. We waren aan het bekvechten, maar wel op een broederlijke manier. Ook in de kleedkamer, een uur later, waren we nog aan het discussiëren.”

Ondanks hun lange discussie, namen ze het akkefietje niet mee naar huis. “Toen we thuiskwamen was het alweer goed. Dit gebeurt wel vaker. Ik ben de jongste: dan moet je je kalm houden. Aangezien hij de oudste is, heeft ie altijd wel zijn woordje klaar.”

Tijdens de discussie zeiden beide broers dingen als ‘dan speel je toch alleen’ en ‘jij mag niks zeggen’. Iñaki reageerde op een van de gepubliceerde video’s op X met “Er zijn dingen die nooit veranderen. Dit was op het pleintje al zo en gebeurt ook in het San Mamés (stadion van Athletic Bilbao, red.).”

Zie hieronder de video en de tweet van Iñaki.

