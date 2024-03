Vitesse krijgt gigantische tik op de neus in degradatiestrijd

RKC Waalwijk heeft de degradatiekraker tegen Vitesse met 3-1 gewonnen en daarmee een harde tik uitgedeeld aan de Arnhemmers. RKC vergroot hiermee het verschil op de ranglijst met de Gelderlanders naar vijf punten en sluit zelf aan bij de onderkant van de middenmoot. Voor Vitesse wordt directe handhaving in de Eredivisie nog een monsterklus.

Voor RKC Waalwijk was de degradatiekraker tegen Vitesse de eerste wedstrijd in een serie waarin de Waalwijkers punten moeten zien te halen. Volgende week wacht de uitbeurt bij concurrent voor de vijftiende plaats Excelsior en de weken erna treft de ploeg van Henk Fraser met SC Heerenveen, Almere City en FC Volendam ploegen waartegen ook mogelijkheden liggen om weg te komen uit de degradatiezone. Het vertrouwen in Brabant kan ook wel een boost gebruiken want in de twaalf voorgaande wedstrijden won RKC slechts één keer (2-0 tegen NEC).

Artikel gaat verder onder video

Ook Vitesse zit bepaald nog niet in een flow. Dit kalenderjaar werd er alleen twee weken geleden met 1-2 bij Excelsior gewonnen, al pakte het in de laatste drie wedstrijden in totaal wel vier punten.

De Arnhemmers begonnen met twee punten achterstand op RKC. In de voorhoede wisselde Amine Boutrah als linkeraanvaller goede momenten af met mindere. De linksbuiten werd door trainer Edward Sturing in de rust gewisseld. Mexx Meerdink, huurling van AZ, werkt als spits hard, maar zijn loopacties worden door ploeggenoten nog veelal nog altijd niet begrepen. Rechtsbuiten Anis Hadj Moussa is een handenbinder, maar wil zijn acties nog wel eens te ver doordrijven. De van Patro Eisden gehuurde Algerijn had het lastig tegen de ervaren Aaron Meijers.

Bij RKC houdt David Min aanvoerder Michiel Kramer op de bank. Bij de spits springt de bal nog wel eens van de voet. Wel heeft Min de kwaliteit om goed positie te kiezen in de ‘zestien’. Zo kopte de aanvaller een voorzet van Lelieveld knap binnen en tekende daarmee voor de 1-0 ruststand.

Bij Vitesse ontpopt Paxten Aaronson zich steeds meer als een regelrechte versterking. De middenvelder die wordt gehuurd van Eintracht Frankfurt brengt aan de bal tempo in het spel en heeft voor hij de bal krijgt al gezien waarheen de bal heen moet. Met zijn loopacties zorgt de Amerikaan bovendien voor diepgang. In de tweede tekende Aaronson voor de gelijkmaker op aangeven van Kacper Kozlowski. Het doelpunt viel in een sterke fase van Vitesse. Vrijwel uit het niets kwam RKC toch weer op voorsprong. Vitesse-verdediger Ramon Hendriks ging knullig onder een hoge voorzet door en Reuven Niemeijer profiteerde. In de laatste minuut van de extra tijd ging alles bij Vitesse, inclusief doelman Eloy Room mee naar voren voor een corner en counterde RKC naar de 3-1. Invaller Michiel Kramer schoof de bal in het lege doel.

Vitesse krijgt volgende week zaterdag Almere City FC op bezoek en reist na de interlandbreak af naar Alkmaar om het op te nemen tegen AZ. Met later in het seizoen nog de beladen derby tegen NEC en wedstrijden tegen PSV, FC Utrecht en Ajax zal Vitesse heel wat bonuspunten moeten gaan halen om (directe)degradatie nog af te wenden.