Russische bondsvoorzitter schoffeert Nederlands rechtssysteem in reactie op veroordelingen Quincy Promes

Aleksandr Dyukov, de voorzitter van de Russische voetbalbond (RFU), doet een opmerkelijke uitspraak over . De preses vindt dat het aan diens club Spartak Moskou is of het de aanvaller ondanks zijn veroordelingen in Nederland blijft opstellen en komt daarnaast met een opmerkelijke uitspraak over het Nederlandse rechtssysteem.

Dyukov stond de media recent te woord op een internationaal evenement in Rusland, en wordt onder meer gevraagd naar zijn mening over Promes. Die werd in Nederland veroordeeld in twee strafzaken. De eerste, die ging over een steekpartij op een familiefeest in Abcoude waarbij zijn neef het slachtoffer was, leverde de vijftigvoudig Oranje-international al een celstraf van 1,5 jaar op. Na de tweede, rond de import van twee grote partijen cocaïne, kwam daar nog eens zes jaar gevangenisstraf bij. Promes kwam echter geen enkele keer opdagen in de rechtbank en verblijft momenteel nog altijd in Dubai, waarvandaan hij niet terug mocht reizen na een trainingskamp met zijn Russische werkgever.

Het Russische Sports Express citeert de reactie van Dyukov op de ontwikkelingen rond de Nederlander. "Negatief natuurlijk", begint de voorzitter over de feiten. "Van voetballers verwachten wij gedrag dat een positief voorbeeld zal zijn voor de fans en voor jonge voetballers", vervolgt Dyukov. Daarna trekt hij de veroordelingen van Promes echter in twijfel: "In de context van strafzaken die in Nederland zijn aangespannen, is het moeilijk om iets te zeggen. Ik heb een zekere scepsis tegenover het rechtshandhavingssysteem en de rechterlijke autoriteiten in Nederland." De beslissing of Promes 'gewoon' voor zijn club mag blijven spelen ondanks zijn strafblad, legt hij dan ook bij Spartak neer: "In deze situatie moet de club voor zichzelf een beslissing nemen."

Daarmee gaat hij in tegen de uitspraken van Alexander Alaev, de president van de Russische Premjer Liga. Die stelde dat spelers met een strafblad niet in de de competitie zouden mogen spelen. "We moeten uitgaan van het rechtssysteem dat de beslissing heeft genomen", stelt Dyukov. "Als de beslissing wordt genomen door het Russische rechtssysteem, mag de voetballer niet spelen", geeft hij de competitievoorzitter deels gelijk. "Wat buitenlandse rechtbanken betreft, bestaat er een zekere scepsis. Elke zaak moet afzonderlijk worden bekeken."