Argentijnse wereldkampioen verliest beroepszaak en mag twee jaar niet voetballen

Alejandro 'Papu' Gómez is tevergeefs in beroep gegaan tegen zijn dopingschorsing en mag definitief twee jaar niet op professioneel niveau in actie komen. De 36-jarige aanvallende middenvelder, die in 2022 deel uitmaakte van de selectie van Argentinië die in Qatar beslag legde op de wereldtitel, staat momenteel onder contract bij het Italiaanse Monza.

Vlak voor de start van het toernooi testte Gómez, op dat moment nog spelend voor Sevilla in Spanje, positief op het gebruik van het verboden middel terbutaline. Dat nieuws kwam echter pas in oktober 2023 naar buiten, waardoor de speler 'gewoon' in actie kon komen op de eindronde in Qatar. Daar had hij een basisplaats in de verrassend verloren openingswedstrijd tegen Saudi-Arabië (1-2) en de met 2-1 gewonnen achtste finale tegen Australië. In de overige wedstrijden, waaronder de na strafschoppen gewonnen kwartfinale tegen Nederland, kwam hij niet in actie.

Gómez ontkende overigens in alle toonaarden dat hij het verboden middel bewust zou hebben ingenomen om zijn prestaties te verbeteren. De buitenspeler bezwoer zelfs dat de terbutaline in zijn lichaam terechtkwam omdat hij 'onbedoeld' een lepel hoestsiroop bestemd voor zijn zoontje binnen zou hebben gekregen. De Argentijn kondigde dan ook aan in beroep te gaan tegen de twee jaar schorsing die hij kreeg opgelegd door de dopingautoriteiten, maar dat heeft hij blijkens een tweet van Fabrizio Romano verloren. Monza heeft de uitspraak inmiddels bevestigd.

Sinds de zomer van 2010 is Gómez actief in Europa. Catania haalde hem destijds van San Lorenzo in zijn vaderland naar Italië en verkocht de speler drie jaar later aan Metalist Kharkiv in Oekraïne. Daar verdiende hij een transfer naar Atalanta Bergamo, waar hij tussen 2014 en 2021 onder contract stond en uitgroeide tot een belangrijke pion in het elftal van trainer Gian Piero Gasperini, waarvoor Gómez uiteindelijk 252 wedstijden zou spelen en daarin 59 doelpunten en 72 assists liet noteren. In de winter van 2021 verkaste hij naar Sevilla, om vervolgens vlak voor het bekend worden van zijn positieve dopingtest te tekenen bij Monza. Namens de huidige nummer elf van de Serie A kwam hij dit seizoen slechts twee keer als invaller in actie. Zijn contract loopt bovendien komende zomer af, waardoor de mogelijkheid bestaat dat de schorsing een roemloos einde van zijn carrière zou kunnen betekenen.