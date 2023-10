Wereldkampioen betrapt op gebruik verboden middel: twee jaar schorsing

Papu Gómez is betrapt op het gebruik van een verboden middel, zo onthult Relevo. De 35-jarige aanvaller, die in december wereldkampioen werd met Argentinië, is een schorsing van twee jaar opgelegd.

Gómez werd in november, vlak voor de start van het WK, positief bevonden bij een onverwachte dopingcontrole. De Argentijnse aanvaller was op dat moment nog in dienst van Sevilla. Sinds kort is hij werkzaam voor AC Monza.

Artikel gaat verder onder video

Naar eigen zeggen had Gómez dagen ervoor een slechte nacht gehad en een siroop van een van zijn kinderen genomen om beter te kunnen slapen, zonder dat hij daarvoor de clubartsen had geraadpleegd.

Gómez en Sevilla waren al maanden op de hoogte van de positieve test toen de wereldkampioen deze week te horen kreeg dat hij twee jaar niet mag voetballen. De situatie zorgde ervoor dat het contract van Gómez bij Sevilla afgelopen zomer op de laatste dag van de transferperiode werd beëindigd.

In december werd Gómez met Argentinië wereldkampioen door in een spectaculaire finale Frankrijk te verslaan. Hoewel hij in de eindstrijd geen speeltijd kreeg, kwam hij als basisspeler wel in actie in de groepswedstrijd tegen Saudi-Arabië (1-2 verlies) en achtste finale tegen Australië (2-1 winst).