Van Hanegem maakt Ajax-aanwinst met de grond gelijk: ‘Ik wist niet wat ik zag’

Willem van Hanegem is totaal niet onder de indruk van wat vooralsnog heeft laten zien in het Ajax-shirt. De Amsterdammers maakten op 18 januari vol bombarie de komst van de Engelsman wereldkundig, maar hij heeft de hoge verwachtingen nog niet kunnen waarmaken. Ook met Henderson in het elftal zakt Ajax regelmatig door het ijs. Van Hanegem had niets anders verwacht. Volgens het icoon van Feyenoord is de voormalig Liverpool-captain een ‘middelmatige’ speler.

Bij Ajax stond in de voorbije transferwindow de komst van een controlerende middenvelder bovenaan het verlanglijstje. Het liefst een speler die niet alleen veel kwaliteiten, maar vooral ook veel ervaring met zich meebracht. De Amsterdammers kwamen in hun zoektocht uit bij Henderson. De Engelsman had Liverpool afgelopen zomer nog verruild voor Al-Ettifaq, maar was na een paar maanden vertoeven in Saudi-Arabië alweer toe aan een terugkeer naar Europa. Ajax ontving de middenvelder met open armen, maar ook hij kan niet voorkomen dat het nog altijd voor geen meter loopt in Amsterdam.

Het optreden van Henderson in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam spande misschien wel de kroon. De voormalig Liverpool-aanvoerder, die in 2019 nog de Champions League won, was na afloop het mikpunt van kritiek. Van Hanegem is eveneens hard voor Henderson. “Ik wist niet wat ik zag”, zegt de voormalig Oranje-international in de podcast Willem & Wessel van het Algemeen Dagblad. Wessel Penning reageert vervolgens dat er nu heel veel mensen boos zullen worden op Van Hanegem. “Moet ik dan net zo’n papagaai zijn als al die mensen die bij de televisie werken? Zonder dat ze hem gezien hadden, vonden ze hem al zó goed. Het is een hele middelmatige speler. Meer niet”, zo klinkt het.

Volgens Van Hanegem heeft Henderson al moeite om de bal naar de juiste kleur te spelen. “Als jij vrij staat, ik de bal krijg en niet in staat ben om de bal naar jou te spelen, dan is het wel heel erg met je gesteld hoor”, zegt De Kromme, die nooit fan van Henderson is geweest. Van James Milder, evenals Henderson oud-speler van Liverpool, heeft hij eveneens nooit een hoge op gehad. “Die andere jongen ook niet, Milner. Hij is ook zo’n type. Die spelers werken keihard, maar zijn niet de spelers die hun ploeg beter laten spelen.”