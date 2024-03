Van Hanegem neemt afstand van kritische Feyenoord-aanhang: 'Wat verwacht je?'

Willem van Hanegem kan zich niet vinden in de kritiek op . Feyenoord tastte afgelopen zomer diep in de buidel voor de komst van de Japanner, maar hij heeft de hoge verwachtingen vooralsnog niet kunnen waarmaken. Ueda mocht donderdagavond in de halve finale van de KNVB Beker tegen FC Groningen weer een keer starten, maar slaagde er opnieuw niet in een goede indruk achter te laten. Volgens Van Hanegem kan de spits daar zelf niet heel veel aan doen.

Feyenoord-trainer Arne Slot leek zich lange tijd in een luxepositie te vinden. Zijn eerste spits Santiago Giménez maakte voor de winterstop de ene na de andere treffer en met Ueda als stand-in had hij ook op de bank een goede spits zitten. De Japanner had in het afgelopen seizoen veel indruk gemaakt in België. Reden voor Feyenoord om een serieuze transfersom neer te tellen voor zijn komst. Ueda heeft de verwachtingen echter nog niet kunnen waarmaken. Na 26 wedstrijden in alle competities staat de teller op één doelpunt. Dat maakte hij in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht op 3 september.

Daardoor lijkt Slot voorin opeens een probleem te hebben. Giménez worstelt al weken met zijn vorm. “Je hebt een van de beste spitsen die we aan het begin van dit seizoen hebben gezien, maar in negen wedstrijden heeft hij één goal gemaakt. Dat bestaat toch niet?”, zegt Van Hanegem in de podcast Willem&Wessel van het Algemeen Dagblad. “Dan maakte hij er nog één (tegen AS Roma, red.), maar gelukkig stond hij in de weg, schoten ze de bal tegen hem aan en ging ‘ie erin. Als je ziet hoe hij nu met een bal omgaat… Dat is niet te geloven.” Giménez moest het bekerduel met FC Groningen missen wegens een schorsing. Daardoor mocht Ueda zich vanaf het begin laten zien, maar de Japanner kon wederom weinig potten breken.

Op de tribunes van De Kuip nam het gemor richting Ueda toe. Van Hanegem kan zich echter niet vinden in de kritiek. “Wat verwacht je? Giménez krijgt tien wedstrijden de tijd om niks te doen. En Ueda krijgt elke keer zeven, acht minuten speeltijd. Wat gaat die jongen doen? Zijn stinkende best en hopen dat hij ook een keer mag starten. Maar dat gebeurde nooit. Als je hem een paar keer laat starten, dán pas kun je zien of het een goede speler is.” Van Hanegem begrijpt niet dat Giménez zóveel krediet krijgt van het Feyenoord-publiek. “Als hij een penalty mist, gaan ze allemaal klappen. Dan denk ik: weten ze wel welke kant ze op moeten spelen?”

De Kromme heeft er in elk geval nog vertrouwen in dat Ueda gaat slagen bij Feyenoord. Hij zag de zomeraankoop vorig seizoen twee keer in actie in België en stelt dat hij ‘heus’ wel kan voetballen. Maar dan moet hij wél meer kansen krijgen van Slot. “Ik had hem er al eerder ingezet en dan het vertrouwen gegeven. Daar gaat het om bij dit soort spelers. Eén van zijn eigenschappen is dat hij zich 33 slagen in de rondte werkt. Hij is een verschrikkelijk goede kopper, maar dan moet je ze ook weleens geven”, doelt Van Hanegem op een gebrek aan aanvoer richting Ueda. De Japanner werd tegen FC Groningen na tachtig minuten vervangen door Ondrej Lingr, die vlak na zijn invalbeurt de winnende maakte.