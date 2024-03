Willem van Hanegem ziet iets merkwaardigs bij Oranje: 'Hij is opvallend populair bij journalisten'

Willem van Hanegem merkt op dat opvallend populair is bij een aantal journalisten, zo schrijft de oud-voetballer in zijn column in het Algemeen Dagblad. Veerman wordt gezien zijn kwaliteiten vaak bewierookt in Nederland, maar Van Hanegem vindt dat een aantal journalisten wel héél positief zijn over de Volendammer.

De Kromme gaat in zijn column niet uitgebreid in op Veerman, maar plaatst in een bijzijn dat hem is opgevallen dat Veerman goed ligt bij het Nederlandse journaille, al benadrukt hij dat het niet om alle journalisten gaat. Van Hanegem zijn uitspraak over Veerman deed hij in een opsomming over Mats Wieffer, die in Nederland veel kritiek kreeg na zijn optreden in het oefenduel tegen Schotland: Toen Wieffer bij Feyenoord doorbrak, las die jongen dat het maar tegen PEC was. Toen hij vervolgens ook tegen PSV en Ajax goed speelde, moest hij het maar eens in Europa laten zien. Toen hij dat ook gewoon deed tegen Sjachtar was dat een elftal van niks."

Van Hanegem vervolgt: "Toen hij het tegen AS Roma liet zien, was het volgens de zogenaamde kenners nog maar de vraag of hij in het Oranje ook kon. Daar liet hij het ook zien, maar toen was Gibraltar geen maatstaf. Tegen Kroatië en Italië ging het ook goed, maar toen was Jerdy Schouten toch echt veel beter. Of Veerman, die opvallend populair is bij enkele journalisten", zegt De Kromme tot slot. Het is niet duidelijk op welke journalisten de columnist van het Algemeen Dagblad doelt.