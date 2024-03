‘Samen met Frenkie de Jong is hij de enige die creatief en bepalend kan zijn op een EK’

Wim Kieft stelt dat Nederland moet hopen dat komende zomer topfit is, omdat de aanvaller van Atlético Madrid en Oranje in zijn ogen samen met Frenkie de Jong de enige is die ‘creatief en bepalend’ kan zijn op een Europees Kampioenschap. Zeker op het niveau waarop Ronald Koeman met zijn ploeg wil acteren. Kieft verwacht tevens dat het toernooi in Duitsland de laatste eindronde is voor Memphis waarop hij kan zich ‘presenteren als manifesteren als een Europese topspeler’.

Koeman had afgelopen vrijdag in de oefeninterland tussen Nederland en Schotland niet alleen voor het eerst sinds lange tijd een basisplaats ingeruimd voor Georginio Wijnaldum, maar ook voor Memphis. De oud-speler van onder meer PSV en Manchester United speelde vorig jaar maart zijn laatste interland. Memphis kwakkelde nadien met blessureleed. Gelukkig voor Oranje toont hij bij Atlético Madrid inmiddels steeds vaker zijn klasse. Zo had hij een kleine twee weken geleden nog een belangrijk aandeel in het bereiken van de kwartfinales van de Champions League. Memphis schoot zijn ploeg tegen Internazionale de verlenging in en knalde ook in de strafschoppenreeks raak.

Kieft twijfelt er niet aan of Memphis een ‘meerwaarde’ is voor het Nederlands elftal, al lukte het de spits niet om zijn ploeg afgelopen vrijdag tegen Schotland bij de hand te nemen. “Om te kunnen domineren, kreeg hij te weinig de bal in het strafschopgebied van de Schotten. Die één of twee keer dat hij wel werd gevonden, waren het direct dreigende momenten richting de tegenstander”, zo klinkt het namens Kieft in zijn column in De Telegraaf. “Samen met De Jong is hij de enige die creatief en bepalend kan zijn op een EK, op een niveau van Oranje.”

De voormalig Oranje-international verwacht in elk geval dat Memphis er gebrand op zal zijn om zich in Duitsland van zijn beste kant te laten zien. “Normaliter is het EK in Duitsland het laatste grote landentoernooi voor Memphis waarop hij zich kan presenteren en manifesteren als een Europese topspeler. Inmiddels heeft hij de dertig aangetikt en gezien zijn blessureverleden ligt het niet voor de hand dat hij over twee jaar fysiek beter zal zijn dan nu. Alhoewel hij op dit moment nog niet volledig fit is. Wel heeft hij nog drie maanden om door te groeien naar de 100% fitheid en naar zijn topvorm. Nu moet hij de stap zetten.”

Het zou voor Oranje en Memphis een zege zijn als dat lukt, want zowel in de aanloop naar als tijdens de voorgaande twee eindtoernooien zat blessureleed hem dwars. “Het zal bij het WK 2014 zijn geweest, toen hij als twintigjarige debuteerde op het wereldkampioenschap in Brazilië, dat hij voor het laatst topfit aan de aftrap verscheen”, haalt Kieft aan. “Sindsdien heeft Oranje zich een aantal keren niet gekwalificeerd (EK 2016 en WK 2018, red.) en was Memphis de andere keren geblesseerd of knokte hij zich terug van een blessure of zocht hij naar zijn topvorm. Om dat te doen tijdens een toernooi kost verschrikkelijk veel kracht en nodigt uit tot forceren. Daarom kon Memphis te weinig zijn stempel drukken tijdens het laatste EK en WK.”