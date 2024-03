Woedende Ajax-fans wijzen massaal dezelfde zondebok aan: 'Gênant'

De supporters van Ajax zijn na de eerste helft van het uitduel tegen Aston Villa eensgezind in het aanwijzen van een zondebok voor de 1-0 achterstand: scheidsrechter Orel Grinfeeld. Zowel spits als middenvelder ontsnapten bij een gelijke stand aan een rode kaart, waarna uitgerekend eerstgenoemde uit een hoekschop de eerste treffer van de avond kon binnenknikken.

Rogers had al na dik tien minuten spelen de eerste gele kaart van de avond te pakken nadat hij met een tackle de enkels van Brian Brobbey had geraakt. Amper vijf minuten later kwam Watkins in botsing met Ajax-keeper Diant Ramaj, waarvoor hij terecht geel kreeg maar rood ook op zijn plaats was geweest, zo menen veel fans van de Amsterdammers.

Bij zijn actie raakte de clubtopscorer overigens geblesseerd, maar hij kon toch verder en uitgerekend hij was het die uit een hoekschop de 1-0 binnenkopte. Kort daarna ontsnapte ook Rogers aan geel en dus rood, na een stevige overtreding op Devyne Rensch. Watkins moest de strijd even later alsnog staken, en werd afgelost door Jhon Dúran.

Op X zijn de fans van Ajax het erover eens dat Villa misschien wel met negen man had moeten komen te staan: