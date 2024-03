Youri Tielemans komt met complottheorie over rode kaart van Tristan Gooijer

De eerste wedstrijd tussen Ajax en Aston Villa in de Conference League leverde donderdagavond geen winnaar op (0-0). Beide teams eindigden de wedstrijd met tien man, na rood van eerst Ezri Konsa en Tristian Gooijer. Volgens waren beide rode kaarten onterecht.

Aston Villa kwam zeven minuten voor tijd in een ondertalsituatie. Scheidsrechter Enea Jorgji stuurde Konsa met zijn tweede gele kaart van de avond van het veld, na een sprintduel met Chuba Akpom. Volgens Tielemans was dat een foute beslissing van de leidsman uit Albanië. “We hadden het gevoel dat Konsa werd neergetrokken voordat de tegenstander viel, maar dat is onze mening. De arbitrage had een andere mening”, baalt de Belgische middenvelder van Aston Villa na afloop voor de camera van TNT Sports.

Drie minuten na het wegsturen van Konsa kwam ook Ajax met tien man te staan. Gooijer zette een tackle in op Nicolò Zaniolo, waarna de rechtsback van Ajax eveneens met tweemaal geen kon inrukken. Tielemans suggereert dat ook de rode kaart voor Gooijer niet terecht was en Jorgji zich daarvan bewust was. “Ik denk dat de scheidsrechter daarmee de rode kaart voor Konsa wilde compenseren”, is de opvallende verklaring van de Belg.

Tielemans erkent dat Aston Villa donderdag niet zijn hoogste niveau haalde in de Johan Cruijff ArenA. “We waren niet op ons best vandaag, maar de nul houden hier is geen gemakkelijke opgave. We zullen beter zijn on de return. Hopelijk kunnen we de klus dan klaren.”