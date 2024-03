Zien: KNVB en Nike presenteren thuistenue voor het Nederlands elftal op EK 2024

De KNVB en Nike hebben maandagochtend het nieuwe thuistenue voor het Nederlands elftal onthuld, dat ook tijdens het EK 2024 zal worden gedragen. Bondscoach Ronald Koeman overhandigde symbolisch het Oranjeshirt aan middenvelder Frenkie de Jong. Ook het uittenue is zichtbaar in de promovideo.

Nike heeft gekozen voor een vernieuwende aanpak, genaamd 'metaprisma'. "Dit concept versterkt de traditionele kleuren met licht en beweging, waardoor een frisse en dynamische uitstraling ontstaat", valt er te lezen in het persbericht van de KNVB. Het Nederlandse thuisshirt wil met de roemrijke oranje kleur de trotse nationaliteit uitstralen. Op het shirt is een patroon te zien met contrasterende naden. Het logo van het Nederlands elftal kleurt blauw, terwijl er in de kraag een kroon is te zien.

Artikel gaat verder onder video

“Het is een eer om met dit thuistenue een nieuw hoofdstuk in het Nederlandse voetbal te beginnen”, sprak bondscoach Ronald Koeman. “Het Oranjeshirt symboliseert niet alleen onze geschiedenis, maar ook onze toekomstige prestaties op het veld. We hopen dat onze fans het met evenveel trots zullen dragen als wij er op het veld mee zullen spelen.’

In de promovideo doet de KNVB een eerbetoon aan het historische moment waarop de toenmalige bondscoach Rinus Michels in 1988 het shirt aan Koeman overhandigde voorafgaand aan het gewonnen EK. Het nieuwe thuistenue zal voor het eerst worden gedragen op 22 maart, als Nederland een vriendschappelijke interland speelt tegen Schotland.

Uittenue Nederlands elftal

Het uittenue, dat al eerder uitlekte, is ook officieel bekendgemaakt door de KNVB. Oranje gaat spelen in een shirt met 'drie subtiele tinten blauw'. "Oranje accenten op de kraag en mouwen voegen een levendige dynamiek toe aan het ontwerp", schrijft de Nederlandse voetbalbond in een persbericht.

In dit shirt speelt Oranje op het EK! 👕🦁



🎥 @OnsOranje — ESPN NL (@ESPNnl) March 18, 2024