'Niet iedereen binnen Ajax even gerust op duo dat taken Kroes voorlopig waarneemt'

Niet iedereen binnen Ajax is 'even gerust' op de kwaliteiten van het duo Marijn Beuker - Kelvin de Lang, dat voorlopig de belangrijkste voetbaltechnische beslissingen moet nemen nu algemeen directeur Alex Kroes al na twee weken geschorst is. Dat schrijft het clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad woensdagavond althans.

Kroes werd dinsdag door de Raad van Commissarissen van de Amsterdamse club geschorst omdat hij in de zomer van 2023, vlak voordat bekend werd dat hij aan zou treden als algemeen directeur, nog een pakket Ajax-aandelen kocht. Handel met voorwetenschap, zo oordeelde de RvC althans. Michael van Praag, de voorzitter van het toezichthoudend orgaan, bezwoer in een reactie zich 'ab-so-luut geen zorgen' te maken over de komende transferperiode, waarin Kroes zich niet alleen met het aan- en verkoopbeleid zou gaan bezighouden, maar ook verantwoordelijk zou zijn voor het aanstellen van een nieuwe hoofdtrainer.

Best indruk gemaakt

Die verantwoordelijkheden komen nu dus op het bord van directeur voetbal Beuker en hoofdscout De Lang te liggen. "Zij zullen voorlopig vooral aan de technische touwtjes trekken bij Ajax. En daar is intern niet iedereen even gerust op als Van Praag. Niet dat het onafscheidelijke duo in de eerste maanden niet in de smaak viel. Integendeel, want de directeur voetbal en hoofd scouting hebben in hun rollen al best indruk gemaakt", schrijft Inan.

Vooral van de theorie

Beuker werd op voorspraak van RvC-adviseur Louis van Gaal, die hem kende uit hun gezamenlijke verleden bij AZ, in november 2023 losgeweekt van het Schotse Queen's Park. Inan stelt dat de 39-jarige Beuker 'vooral van de theorie' is: "Hij heeft dan ook voetbalmensen om zich heen nodig om de conservatieve topclub weer op koers te krijgen, voorspellen andere bestuurders." Ook De Lang, die tot vorig jaar bij Manchester City als scout werkzaam was, zou nog niet het volledige vertrouwen genieten, alzijn beide heren met financieel directeur Susan Lenderink 'best complementair aan elkaar', zo concludeert Inan.

Gapend gat

Toch laat het abrupte vertrek van Kroes een 'gapend gat' achter in Amsterdam, schrijft Inan. "In zijn eerste weken waarin hij, geflankeerd door Beuker en De Lang, gesprekken voerde met grote trainersnamen, imponeerde hij de nodige collega’s. Kroes werd langzaamaan al beschouwd als ideale technische leider. Ook voor de talentvolle Beuker en De Lang", beschrijft de clubwatcher de wittebroodsweken van de geschorste directeur. "Dat Ajax op het punt staat te breken met het enige, actieve zwaargewicht in de organisatie, valt derhalve niet te onderschatten. Ook niet door Van Praag", besuit Inan.